Od začátku roku utonulo už 94 lidí. Ministr srovnává číslo s počty mrtvých na silnicích

„Je nesmysl vstupovat do vody po požití alkoholu, stejně jako sedat za volant,“ varuje ministr.

Letošní rok není podle Válka výjimečný a opět je tragický. „Jen od začátku roku 2025 evidujeme necelou stovku případů. Nejčastější příčinou je alkohol, podcenění zdravotního stavu a nedostatečný dozor nad dětmi,“ vysvětluje ministr. Přestože letošní léto zatím pobytu u vody příliš nepřeje, od začátku letošního roku do 18. července utonulo podle odboru prevence Policejního prezidia ČR už 94 lidí.

Stačí připomenout dva týdny starý tragický případ „šumavského samotáře“ Františka Klišíka. Protagonisty na Karlovarském festivalu oceněného snímku Raději zešílet v divočině, našli 14. července lidé utonulého v rybníku v Ohrobci u Prahy.

Podle ministerstva zdravotnictví Češi bezpečnost a pravidla u vody dlouhodobě podceňují. Při tom, sebemenší chyba může mít tragické následky. Z deseti osob, které skončí po dopravní nehodě na ARO se osm vrátí do běžného života. U tonutí jsou to pouze dvě. Kromě dvou stovek evidovaných úmrtí ročně přibližně dvacet dalších skončí ochrnutých na vozíku, především kvůli skoku do mělké vody.

„Při záchraně tonoucího hraje zásadní roli čas. Tonoucí má maximálně desítky sekund, než zmizí pod hladinu. Jedna až dvě minuty bez kyslíku pak mohou vést ke smrti,“ řekl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví a zástupce hlavní hygieničky ČR Matyáš Fošum.

Podle člena prezidia Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniela Vičana je alarmující počet utopených v Česku. „Jsme vnitrozemský stát bez moře. Dvě stovky utonulých je číslo srovnatelné se státy, které mají tisíce kilometrů pobřeží,“ uvedl záchranář.

Mezi nejčastější příčiny utonutí patří kromě alkoholu podcenění zdravotního stavu a nedostatečný dozor nad dětmi. Podle Fošuma je tonutí rychlé a tiché, u dětí to může zdánlivě vypadat, že si hrají. U dětí by lidé měli dbát na neustálý dozor, a to i například na mělčině nebo v brouzdališti. „Je důležité si uvědomit, že nezáleží na velikosti vodní plochy,“ řekl Válek. Utopit se člověk může podle něj i v malém množství vody, doma na zahradě v nafukovací bazénku nebo jezírku s lekníny.

Dostatečně ostražití nebývají ani rodiče. „Čím více lidí dítě hlídá, tím menší pozornost mu věnují,“ varuje Válek. Rodiče podle něj uspokojí, že dají dítě na nafukovacího růžového plameňáka a předpokládají, že je všechno v pořádku. Hračka se otočí, dítě je pod vodou a je konec. Tragicky může skončit i situace, když děti šlapou na zdánlivě pevnou plochu, třeba na bazénovou plachtu propadnou se, skončí pod hladinou a nikdo neví, že se topí.

Na 17 místech v Česku působí vodní záchranáři. „Máme aktuálně od začátku sezony už 450 výjezdů,“ vypočítává člen prezidia Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan. Podle záchranáře nemůžou lidé spoléhat na přítomnost vodní záchranné služby, ani na místech, kde působí. „Třeba na Slapech je to ze základny ke hrází zhruba devět minut, dvě minuty máme na výjezd, chvíli trvá než nás někdo zavolá, záchranáři tak přijíždějí pozdě nebo když už je tonoucí vytažený a přebírají ho jen na resuscitaci,“ popisuje.

Svá rizika má podle něj plavání na přehradách i pro zkušené plavce. „Lodě nemají brzdy, když plavete přes přehradu, tak plavce neuvidí. Ideální je plavecká bóje nebo aspoň barevná čepice,“ popisuje. Neoznačený plavec je podle něj noční můra i pro záchranáře, když vyjíždí rychle k tonoucímu musí kontrolovat trasu před sebou.