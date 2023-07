Češi si raději dopřávají moře, doma šetří. Hitem jsou Polsko a Chorvatsko

Hana Boušková s malými dětmi ještě u moře nebyla – během covidových let to nešlo a loni nebyly peníze. „Letos jsme ale našetřili a vydali se autem na Pulu. Hodně jídla jsme si vezli s sebou, vše podražilo,“ říká mladá maminka. Do konce léta už nic velkého neplánuje, děti pojedou na tábor, pak budou u babiček. „S manželem dáme na týden lázně, víc nám asi rozpočet nedovolí,“ dodala.