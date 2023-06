Dovolená politiků: Plány mají, ale i rozpaky. Záležet bude na Sněmovně

„Rád bych odcestoval na Madeiru, ale v tuto chvíli nevím, jestli to nakonec nebudu muset kvůli jednání Sněmovny zrušit,“ řekl v reakci na dotaz MF DNES místopředseda poslanců ANO Patrik Nacher. V rozpacích je i místopředseda klubu TOP 09 Michal Kučera. „Chtěl jsem vzít synka na přechod Malé Fatry, tak uvidíme, jak to vyjde. Spíš to vypadá na prázdniny ve Sněmovně,“ odpověděl.