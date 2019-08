Češi touží po dovolené offline. Míří do hor bez mobilního signálu

Připojen k internetu pracuje programátor Petr Javorský už deset let, letos poprvé se rozhodl odjet na dovolenou mimo signál. Tak, aby ho nikdo z kolegů nemohl kontaktovat. „Je to samozřejmě moje vina, že jsem byl vždycky k dostižení v jakoukoliv hodinu. Stačilo jedno pípnutí a byl jsem připraven řešit pracovní problémy,“ popisuje dvaatřicetiletý programátor. Letos se proto rozhodl odjet do míst, kde se jeho telefon k síti nepřipojí. „Zvažoval jsem zahraničí, ale Čechy mám rád. Našli jsme k pronájmu chatu v horách, u hranic. Signál tam nebyl.“



Míst, která jsou bez signálu, v Česku ubývá. Podle dat operátorů jsou nepokryta poslední procenta území. „Najdou se místa, kam se signál nedostane. Vnějším signálem nejsou pokryta asi tři procenta území republiky,“ uvádí za mobilního operátora Vodafone mluvčí Marek Steiger. Podobné údaje má i operátor O2. „Najdou se lokality, kde mohou být problémy s dostupností signálu. Zejména uvnitř domů nebo v oblastech s členitým terénem,“ přibližuje mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

V místech bez signálu totiž prý většinou nejsou vhodné stavby pro umístění vysílačů. Operátor tak musí vystavět stožáry vlastní. Zejména na horách, která jsou často chráněným územím, je to problematičtější. A právě do hor proto míří lidé, kteří si od signálu a internetu chtějí odpočinout.

Kdysi spíše nevýhodu tak začínají využívat i jednotlivá rekreační zařízení ve svůj prospěch. Jedním z nich je i hotel Ostrov v Českém Švýcarsku.

„Hostů, kteří vyhledávají naši lokalitu bez pokrytí signálem skutečně stále přibývá. Před deseti lety bylo vcelku běžné, že na některých místech republiky byla bílá místa bez signálu. Zdánlivou nevýhodu jsme přetvořili i naším hlavním heslem ‚vypněte‘ v naši konkurenční výhodu,“ popisuje majitel Ondřej Kulič. Signál není kolem celého hotelu v okruhu čtyř kilometrů. „V roce 2017 byla do hotelu přivedena přípojka internetu, operátor zvažoval i o umístění vysílače přímo do údolí,“ vzpomíná Kulič. Spolu s obyvateli a chataři v okolí však byl proti. „Podařilo se nám výstavbu vysílače, který by pokryl údolí, odložit na neurčito.“

Pokrytí signálem Tři největší čeští operátoři - O2, T-Mobile a Vodafone pokrývají více než 90 procent území České republiky. Signál většinou nezasahuje pouze na neobydlená místa. V lokalitě bez signálu žije necelé jedno procento obyvatel. Mimo dosah mobilní sítě jsou nejčastěji hůře přístupné oblasti, zejména hory a údolí.

Lokalit bez signálu využívají i drobní podnikatelé. „Mám dvě chatičky v Beskydech. Vnučka se tam učila na maturitu a mezi kamarády roznesla, že nemáme signál. Původně jsem chaty půjčoval kamarádům, poslední tři roky je už ale pronajímám,“ vysvětluje Jiří Novotný.

Právě do jeho chaty zamířil i manažer Jan Lukavský. „V práci trávím dlouhé hodiny, kolegové mi volají prakticky celý den. Neustále mám potřebu kontrolovat maily a vlastní vinou tak jsem asi závislý. Na chvíli jsem si chtěl odpočinout od internetu a mobilu celkově,“ vysvětluje.

Lidé si na internetu navzájem dávají tipy, jak si dovolenou offline užít. Radí si nejrůznější aktivity a snaží se bojovat proti závislosti na moderních technologiích. „Po několika letech jsem si přečetl detektivku. Měl jsem čas totálně vypnout. Chvíli jsem přemýšlel, co se asi děje v práci. Pak mi ale došlo, že nejsem nepostradatelný,“ uzavírá Lukavský.

Hotelů, které lákají turisty na offline pobyty přibývá. Některé v sezónních akcích dokonce nabízejí odvykací pobyty. Po příjezdu každý účastník odevzdá telefon a zpět ho dostane až za týden.