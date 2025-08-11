Paní Marie D. s rodinou si naplánovala dovolenou u moře v Albánii. V krásném hotelu měl být k dispozici aquapark a stravování all-inclusive. Pár dnů před odletem jim ale cestovka sdělila, že jejich hotel nestihl otevřít, a proto budou v jiném. Tím to ale neskončilo. „Krátce nato nám řekli, že aquapark, který měl být součástí nabídky nového hotelu, nefunguje. Ale že budou k dispozici bazény,“ říká žena z Prahy.
Jenže po příjezdu vyšlo najevo, že bazény nebyly napuštěné. A tragické bylo i stravování – jídla byla nechutná a výběr prakticky žádný. „Cestovní kancelář nám sice reklamaci uznala, jenže nám vrátili nějakých pět procent z ceny, tedy doslova pár stovek,“ dodala nespokojená klientka.
Podobných stížností na služby cestovek nebo hotelů v letním období přibývá. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) se každoročně počet reklamací pohybuje zhruba mezi jedním až dvěma procenty ze všech prodaných zájezdů. Jenže 70 procent jich cestovky neuznají s tím, že nejsou oprávněné.
Někdy si lidé uškodí i špatně provedenou reklamací.