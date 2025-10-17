U soudu s Dozimetrem bude pokračovat výpověď klíčového svědka Dovhomilji

Dovhomilja tak musel zaplatit dva miliony korun, Nemrah tři. Původně přitom oběma hrozily vysoké tresty vězení. Nyní se tak u soudu schází už jen jako svědci v celém případu. U Zakaríi Nemraha se ale neočekává, že bude před soudem vypovídat.
Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
Naproti tomu Dovhomilja mluvil v pondělí i v úterý dlouhé hodiny. Popisoval například své zkušenosti z bytů, kanceláří a aut, kde docházelo k porcování peněz pro skupinu kolem Michala Redla. U soudu uvedl, že byť byl u rozdělování peněz, neví, zda se dostaly například až k Petru Hlubučkovi (dříve STAN), bývalému náměstkovi na pražském magistrátu.
Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu
Soudce Kriebel v úterý také přehrával důkazy ve formě odposlechů a nahrávek z Redlova pražského bytu. Na jednom z videí je slyšet, jak jeden z obžalovaných Martin Vejsada říká Dovhomiljovi a Redlovi, že „zaklekne“ na firmu České teplo, která měla uzavřený vysoký počet kontraktů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).