U soudu s Dozimetrem bude pokračovat výpověď klíčového svědka Dovhomilji

V pátek bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Na programu je pokračování výpovědi jednoho z klíčových svědků v celém případu, Pavla Dovhomilji. Ten před soudem vypovídal už v pondělí a úterý. Spolu s ním je na programu i předvolání dalšího svědka, Zakaríi Nemraha. Právě on a Dovhomilja uzavřeli na konci dubna se státním zástupcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu.
K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025)

K soudu v kauze Dozimetr dorazil i podnikatel Pavel Dovhomilja. (13. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dovhomilja tak musel zaplatit dva miliony korun, Nemrah tři. Původně přitom oběma hrozily vysoké tresty vězení. Nyní se tak u soudu schází už jen jako svědci v celém případu. U Zakaríi Nemraha se ale neočekává, že bude před soudem vypovídat.

Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz

Naproti tomu Dovhomilja mluvil v pondělí i v úterý dlouhé hodiny. Popisoval například své zkušenosti z bytů, kanceláří a aut, kde docházelo k porcování peněz pro skupinu kolem Michala Redla. U soudu uvedl, že byť byl u rozdělování peněz, neví, zda se dostaly například až k Petru Hlubučkovi (dříve STAN), bývalému náměstkovi na pražském magistrátu.

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Soudce Kriebel v úterý také přehrával důkazy ve formě odposlechů a nahrávek z Redlova pražského bytu. Na jednom z videí je slyšet, jak jeden z obžalovaných Martin Vejsada říká Dovhomiljovi a Redlovi, že „zaklekne“ na firmu České teplo, která měla uzavřený vysoký počet kontraktů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

