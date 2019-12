Jochová mi vadí dlouho. Rozstřel byl poslední kapka, říká zastánce gayů

Osmnáctiletý student gymnázia a spoluzakladatel Fridays for Future v České republice Petr Doubravský založil na darujme.cz sbírku na podporu online poradny S barvou ven. Zaměřuje se na pomoc komunitě LGBT a lidem v krizi. Mentoři poradny nejčastěji řeší obavy z coming outu (jde o veřejné oznámení homosexuální orientace nebo genderové identity), odmítnutí ze strany rodiny a nejbližších nebo šikanu ve škole.

Jana Jochová by se synem, který by byl homosexuál, snažila otázku nějak řešit. Nepředpokládá ale, že by se to v její rodině stalo.

„Je to pro mě opravdu velmi hypotetické. Asi bychom se bavili o tom, že bych byla nerada, aby žil s nějakým mužem a přiváděl mi ho domů. Myslím, že můj pohled na homosexualitu je v tom křesťanském pohledu na svět, ráda bych, kdyby tedy zůstal nějakým způsobem sám. Žít sám není tragédie,“ odpověděla v Rozstřelu Jana Jochová. Současně dodala, že by rozhodně své děti měla i tak ráda, a že díky své činnosti zná řadu homosexuálů, kteří sdílí stejné hodnoty jako Aliance pro rodinu.

Je to jen můj osobní názor, ne Aliance, hájí se Jochová

Jochová podle svých slov přijímá sbírku s povděkem jako projev demokracie, díky čemuž si lidé mohou vybrat, koho ve výsledku podpoří.



„Je velmi pozitivní, že mohou vznikat iniciativy, jako jsou Aliance pro rodinu, sbarvouven.cz, dokonce i hnutí pro homosexuální manželství. Naopak pan Doubravský již před dvěma týdny vyzýval organizaci darujme.cz k tomu, aby nám zakázala sbírat prostředky na této platformě, což považuji za vrchol ‚tolerance‘ z jeho strany,“ odpověděla na vznik sbírky Jochová.

Zakladatel sbírky na darujme.cz Petr Doubravský si neumí představit, že by se jeho rodiče chovali stejně, jako představila Jochová.



„Sbírkou chci lidem pomoci, ne je odsoudit. Aliance pro rodinu podle mého dlouhodobě šíří nenávist, sbírku na podporu mají na darujme.cz také. Chtěl jsem tak dát prostor i druhé straně. Proto to vybírám zrovna na darujme, a proto pro S barvou ven,“ řekl iDNES.cz Petr Doubravský. Že by Aliance podněcovala nenávist je podle Jochové přehnané.

„Nálepka nenávisti adresovaná Alianci pro rodinu je lživá, v Rozstřelu jsem řekla pouze svůj osobní názor, který se nijak netýkal osobního života jiných lidí. Aliance pro rodinu se ztotožňuje s pochopením a tolerancí ke každému jednotlivci, ale společenské normy mají sloužit dobru celé společnosti,“ dodala v reakci Jana Jochová.



VIDEO: Jochová: Než aby můj syn žil s mužem, ať je raději sám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Peníze využijeme na školení mentorů

S barvou ven funguje pod záštitou Prague Pride. Na webu pomáhají informacemi ostatním s coming outem nebo je propojují s lidmi, kteří si jím už prošli. Samotné vedení poradny slova od paní Jochové zamrzela, protože mohou mladé homosexuály a LGBT lidi znejistit.

„Zkusme si představit patnáctiletého kluka někde na malém městě, který už rok přemýšlí, jak se své mamince svěřit. Možná už dokonce nějakého přítele má a rád by ho rodičům představil, ale obává se, jak to přijmou. A pak uslyší takový rozhovor. Strach naroste. Ten pak vede k depresím a myšlenkám na sebevraždu,“ nastiňuje manažer projektu S barvou ven Oldřich Kundera.

Podobné situace vidí na klientech poradny. A to i přesto, že tuzemská společnost je podle průzkumů k homosexuálům otevřená a často můžeme slyšet slova typu “Já proti gayům nic nemám“.

„Nemálo mladých gayů a leseb skončilo na ulici právě z důvodu, že rodiče jejich homosexualitu neakceptovali a vyhnali je raději z domu,“ popisuje Kundera realitu, se kterou se v poradně setkávají.



Vybrané peníze chce poradna využít na propagaci, aby se o možnosti využít jejích služeb dozvědělo co nejvíc dalších lidí v krizi, či na rozvojová školení mentorů, kteří nabízí pomocnou ruku ve volném čase a zadarmo. Poradna S barvou ven má každý měsíc přes 50 nových klientů. Nejčastější otázky směřují na ukázku cesty, jak o své orientaci říct svým blízkým. Během pěti let se na poradnu obrátilo přes tři tisíce klientů a podchytili 15 sebevražedných případů.

„Paní Jochové mi nezbývá než ze srdce přát, aby její dítě nemuselo nikdy služeb naší poradny využít,“ uzavřel Oldřich Kundera.