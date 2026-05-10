Zdá se to jako drobné peníze, ale přesně na takovéto projekty stát skrze ministerstvo pro místní rozvoj „rozdal“ v období let 2019–2025 celkem 4,7 miliardy korun. Příjemců bylo 2 150, šlo o malé obce. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nyní zjistil, že v nejméně polovině případů se dotace minuly účinkem, neboť stát ze silně deficitního rozpočtu platil cesty v zahrádkářských koloniích, slepé ulice i projekty, které už měly obce dávno hotové. Často si příjemci z dotace udělali obecní kasičku, kdy veřejné peníze použili třeba na vjezdy k rodinným domům.
Ze zjištění NKÚ vyplývá, že ze státních dotací si starostové často opravovali silnice, které ani opravu nepotřebovaly.