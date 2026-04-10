Žalobce navrhl v kauze stamilionových dotací vazbu pro tři obviněné

O návrhu na vzetí do vazby informovala Česká televize. Stíhání se týká trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání.
Podle dřívějších informací jsou mezi zadrženými dva pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu a úředník z brněnského stavebního úřadu. Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti.
Kauza se týká dvou projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obvinění lidé podle vyšetřovatelů předkládali nepravdivé či zkreslené informace, a to s cílem neoprávněně získat z fondů EU peníze určené pro projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury.
Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů
Podle Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) existuje podezření, že pachatelé využili svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele. Nepravdivou dokumentaci předložili ministerstvu průmyslu, které dotace z programu spravuje.
Ministerstvo ve středu sdělilo, že policii poskytuje maximální součinnost a že věc nemůže komentovat kvůli podepsané mlčenlivosti. Server Neovlivní.cz uvedl, že případ spadá do doby minulé vlády, kdy ministerstvo řídili zástupci hnutí STAN.
Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se pachatelé pokusili nelegálně získat přibližně 13,5 milionu eur (340 milionů korun), přičemž zhruba pět milionů eur (123 milionů korun) jim bylo skutečně vyplaceno.
Policejní centrála kvůli případu zasahovala tento týden zejména na území Prahy a Brna včetně brněnského stavebního úřadu. Zadržela sedm lidí, uskutečnila 13 domovních a jiných prohlídek a zajistila nemovitost a peníze na bankovních účtech v celkové hodnotě přibližně dva miliony eur (asi 51 milionů korun).
8. dubna 2026