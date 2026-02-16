Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Meteorologové vydali varování před intenzivním sněžením, které platí od pondělního poledne do úterního rána. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí zejména pro jihovýchod ČR. Meteorologové očekávají komplikace v dopravě. Mokrý sníh může také lámat stromy nebo poškodit elektrické vedení. Sněhové přeháňky se budou vyskytovat i v dalších dnech.
Podle ČHMÚ napadne za 12 hodin místy i více než sedm centimetrů sněhu. „Přechodně se může vyskytnout i intenzivnější sněžení s úhrnem 2 až 3 centimetrů za hodinu,“ uvedli meteorologové. Jejich výstraha platí od dnešních 15:00 do úterních 9:00 pro Vysočinu, kraje Jihomoravský a Zlínský a části krajů Středočeského, Jihočeského, Pardubického a Olomouckého.
„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice,“ sdělil ČHMÚ.
|
Meteorologové zpřísnili výstrahu na sníh. Nová mapa ukazuje, kde ho napadne nejvíc
Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, mít zimní výbavu a při cestách do hor i řetězy. Na horách je také potřeba dodržovat pokyny Horské služby.
Kamiony uvázlé ve stoupání
Na silnicích Vysočiny je kvůli sněžení rozbředlý nebo uježděný sníh. Mnohde je blokují kamiony, které nemohou vyjet ve stoupání do kopce, uvedla v 16:00 krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
V Bačicích na Třebíčsku sjel do silničního příkopu autobus. Policie v pondělí zaznamenala 43 dopravních nehod, při nichž se zranilo pět lidí. Má jít o méně závažná zranění. Sněžení může být podle meteorologů odpoledne a k večeru silnější, očekávat se dá čekat i v noci na úterý.
„V současné době se začínají množit problémy na silnicích,“ uvedla mluvčí. Hlásili je řidiči například od Želiva na Pelhřimovsku, Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku a Veselého Žďáru na Havlíčkobrodsku.
Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta po 14:30 u Věcova. Řidič tam dostal smyk, auto se převrátilo na střechu a skončilo na louce. O chvíli dřív se zranila řidička po čelním střetu osobního auta s dodávkou u odbočky na Heroltice.
Teploty se na Vysočině odpoledne pohybovaly mezi minus čtyřmi až jedním stupněm Celsia. Jezdí sypače, uvedl dispečer krajské správy a údržby.
Zablokovaná cesta do Německa v Ústeckém kraji
Sněžení komplikovalo dopravu také v Ústeckém kraji. Kvůli uvázlým kamionům byla uzavřena cesta mezi Chomutovem a hranicí s Německem. Nákladní auta stála u Podbořan na Lounsku. Kvůli počasí na Litoměřicku nevyjelo několik osobních vlaků. Krátce před 16:30 byly obě dálnice a všechny hlavní silnice v regionu sjízdné, řekla ČTK mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Silnice mezi Chomutovem a státní hranicí byla uzavřena po 8:00. Zprůjezdnit se ji podařilo odpoledne, pak znovu uvázl jeden kamion. Po 15:00 se začaly kolony rozjíždět. S mírným zdržením musí počítat řidiči na dálnici D8 před hranicí s Německem, kde jsou na německé straně stálé kontroly.
Nehody řešili policisté na Lounsku, Chomutovsku nebo také v Terezíně na Litoměřicku, Bystřanech na Teplicku či Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku. Většina se obešla bez zranění. Sníh zkomplikoval také cestování vlaky. Kvůli sněhové kalamitě nejely dopoledne osobní vlaky na trati mezi Lovosicemi a Radejčínem na Litoměřicku. Autobus náhradní dopravy navíc uvízl v závěji.
Policisté stále nabádají řidiče, aby přizpůsobili jízdu počasí a aktuálnímu stavu vozovky. Ledovka přetrvává v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. V kraji na některých místech stále sněží. Podle předpovědi meteorologů v noci klesnou teploty v Ústeckém kraji k minus pěti stupňům Celsia, na horách bude foukat mírný jihozápadní vítr.
Převrácený kamion na D1
V Jihomoravském kraji policisté řešili více než 120 nahlášených případů souvisejících se sněžením. Převážná většina z nich se týkala nesjízdných, případně obtížně sjízdných komunikací.
Většina dopravních nehod v jihomoravském kraji se obešla bez zranění, případně s lehkými zraněními. Na dálnici D1 na 221. km kolem půl čtvrté havaroval kamion, který zablokoval odstavný pruh.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Řidiči, který nemohl z náklaďáku převráceného na bok vystoupit, se naštěstí nic nestalo. Přestože bylo místo havárie průjezdné ve směru na Prahu jedním jízdním pruhem, vytvořila se poměrně dlouhá kolona. Komunikace, zvlášť ve vyšších polohách, jsou obtížně sjízdné.
Dvacítka nehod v Karlovarském kraji
Ve Zlínském kraji kvůli hustém sněžení se v pondělí výrazně zpožďovaly autobusové spoje městské hromadné dopravy. Na celém území Zlínska také namrzají vozovky a je tam zhoršená sjízdnost komunikací.
Problematická zůstává také situace na silnicích Královéhradeckého a Karlovarského kraje.
Na silnicích Královéhradeckého kraje zůstává vrstva sněhu, řidiči musejí být velmi opatrní. Meteorologové čekají sněžení nebo sněhové přeháňky i odpoledne. Večer by mohl v nižších polohách padat déšť se sněhem.
Vrstva čerstvého sněhu od rána komplikuje dopravu také v Karlovarském kraji. V noci tam napadlo několik centimetrů, při teplotách několik stupňů pod nulou sníh na vozovkách zůstává.
Kluzké silnice už ráno způsobily i nehody, problémy jsou hlavně v prudkých kopcích. Policisté od noci evidují asi dvacítku nehod. Sněhové přeháňky se vracely i dopoledne.