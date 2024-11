Bitva o šéfa dopravního podniku. Kdo má šanci a co komu může uškodit

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Největší městské firmě s obratem téměř 25 miliard by chtělo šéfovat celkem 41 zájemců. Všichni uchazeči o místo generálního ředitele Dopravního podniku Praha (DPP) odevzdali své přihlášky do lhůty, která vypršela v pátek v poledne. Redakce získala jména mužů, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Není mezi nimi ani jedna žena.