Senioři bourají častěji, zdravotní prohlídka ale nově bude od 70 let. Politika, zní kritika

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Počet nehod způsobených staršími řidiči v Česku dlouhodobě roste a podle policie se zvyšuje i jejich podíl na celkové nehodovosti. Přesto stát od příštího roku posouvá povinné zdravotní prohlídky z 65 na 70 let, což vyvolává debaty o bezpečnosti i politických motivech změny.

Sedmdesátiletý řidič fabie vyjíždí v Úlibicích od benzinky. Splete si ale výjezd s vjezdem a omylem se napojí do protisměru. Ostatní motoristé na něj troubí a blikají. On přesto ujede stovky metrů, než čelně narazí do superbu. Oba řidiči na místě umírají. Kromě chybujícího seniora zahyne sedmačtyřicetiletý Tomáš, z jehož manželky je rázem vdova a jehož dvouletý syn Tomášek přichází o tátu. „Nikdy nás už neobejme, nepolíbí, už nikdy nebude na společných fotkách z Vánoc, dovolené, ze školky ani z narozenin. Na to vše už jsme s Tomíkem sami,“ zveřejnila manželka Lucie.

Tragédie z 22. června je příkladem neblahého trendu, který potvrzuje i policie: senioři zaviní čím dál víc nehod. „V letech 2020 až 2024 byl v absolutních číslech zřejmý nárůst počtu dopravních nehod zaviněných řidiči staršími 70 let. V dané skupině je zřejmý i stoupající podíl na zavinění,“ potvrdila MF DNES mluvčí Policejního prezidia Violeta Siřišťová.

„Člověk si musí sám přiznat, že když se mu zhorší zdraví, může mít jeho další setrvání za volantem fatální následky.“

10. srpna 2025

10. srpna 2025

