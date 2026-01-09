Většina z mrtvých cyklistů neměla přilbu, varuje policie. Byla by pro přísnější zákon

Robert Oppelt
  15:49
Zatímco žádného motorkáře by asi nenapadalo vyjet na silnici bez helmy, u cyklistů a koloběžkářů to neplatí. Ze třiceti čtyř mrtvých cyklistů dvacet nemělo přilbu a z pěti mrtvých koloběžkářů tři. Jinak ale mají policisté o loňské nehodovosti i dobré zprávy, třeba že ubylo smrtelných nehod.
Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní nehodovost za rok 2025. Policejní prezident Martin Vondrášek. (9. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...
Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...
Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...
Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...
5 fotografií

Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí, o 17 méně než předloni a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky. Snížil se počet nehod, policie jich evidovala zhruba 85 000, meziročně o asi 6700 méně.

„Stále ta čísla považujeme za vysoká, ale jsou opravdu historicky nejnižší,“ řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Nejvíce lidí na silnicích zemřelo v září a v srpnu, nejméně v květnu a v říjnu.

Nejtragičtější den na silnicích od roku 2019. Devět lidí nepřežilo nedělní nehody

Nejčastější, ale i nejtragičtější příčinou dopravních nehod bylo loni podle Hodbodě nevěnování se řízení. Následovaly nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky a přejetí do protisměru. „Pokud byste sečetli tyto tři nejčastější příčiny dopravních nehod, tak zjistíte, že představují prakticky 45 procent z celkového počtu nejtragičtějších dopravních nehod,“ prohlásil šéf dopravní policie. Dá se se podle něj říci, že na našich silnicích primárně zabíjí nepozorní řidiči.

Řidičů všech motorových a nemotorových vozidel podle šéfa dopravní policie na silnicích zemřelo celkem 280, 34 z nich byli cyklisté. Spolujezdců přišlo o život 71, chodců 70. Výrazně loni klesl počet zemřelých řidičů motocyklů, meziročně o 24 na 57 mrtvých.

„Málokdo bude riskovat a vyrazí na motorku bez helmy, to dokazuje i statistika, že tady už osvěta zapůsobila,“ popisuje Hodboď.

U koloběžek a kol je to jinak. Zákon sice říká, že helmu musí nosit všichni do 18 let, ale mezi obětmi nehod jsou často senioři. „Díky vlastnímu pohonu elektrokola a koloběžky stále častěji používají starší lidé, kteří jsou často křehčí,“ potvrzuje ředitel. Na místě je podle něj uvažovat o změně zákona, který by rozšířil povinnost nosit přilbu.

Policie se zaměřila na telefony a předjíždění

Podle policejního prezidenta Vondráška se policie zaměřila na dodržování povolené rychlosti nebo nevěnování se řízení, což znamená zejména používání mobilních telefonů za volantem. Na dálnicích dohlíželi na předjíždění, správnou jízdu v pruzích a na dodržování pravidel předjíždění kamionů. „Myslím, že kázeň se zlepšila,“ uvedl Vondrášek.

Dramaticky přibylo nehod koloběžek a kol s elektrickým pohonem. Umírá i víc chodců

Přestupků projednala policie loni o 7359 více než v roce 2024. „Policisté uložili pokuty za 685 milionů korun,“ řekl Vondrášek. Částka podle něj stoupla oproti předchozímu roku o 13 milionů. Narostl počet lidí, kteří používali mobilní telefony nebo nesprávně jeli v jízdních pruzích. Poklesl například počet řidičů, kteří nedodrželi povolenou rychlost.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působí komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů. V...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Trump nechal propustit Rusy z posádky zadrženého tankeru, Moskva je vděčná

USA zajaly ruský tanker s vazbami na Venezuelu

Moskva uvítala rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa propustit ruské členy posádky tankeru Marinera, kterého se americké síly zmocnily před dvěma dny v severním Atlantiku. Tanker plující...

9. ledna 2026  15:58,  aktualizováno  16:16

Musíme už o Ukrajině mluvit i s Ruskem, míní Meloniová. Chce evropského vyslance

Italská premiérka Giorgia Meloniová na setkání v Paříži. (6. ledna 2026)

Nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem. V pátek to prohlásila italská premiérka Giorgia Meloniová. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního...

9. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:10

USA těží nejvíce ropy na světě. Proč chce Donald Trump i tu z Venezuely

Ropná pole na úseku dálnice 33 známé jako Petroleum Highway severně od města...

Spojené státy se řadí mezi největší těžaře ropy na světě. Kromě rafinerií v Severní Dakotě, Texasu nebo v Novém Mexiku zároveň USA dlouhodobě a ve velkém dovážejí ropu i ze zahraničí. Administrativě...

9. ledna 2026  15:59

Ukrajinci ukázali trosky orešniku u Lvova. Nepřijatelná eskalace, viní Evropané Rusy

Sledujeme online
Ukrajinská bezpečnostní služba potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast...

Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) v pátek potvrdila, že Rusko zasáhlo oblast západoukrajinského města Lvov nadzvukovou raketou Orešnik. Bezpečnostní služba zveřejnila snímky trosek, které podle ní...

9. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:52

Většina z mrtvých cyklistů neměla přilbu, varuje policie. Byla by pro přísnější zákon

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní...

Zatímco žádného motorkáře by asi nenapadalo vyjet na silnici bez helmy, u cyklistů a koloběžkářů to neplatí. Ze třiceti čtyř mrtvých cyklistů dvacet nemělo přilbu a z pěti mrtvých koloběžkářů tři....

9. ledna 2026  15:49

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej a mířil proti lokomotivě

Hlavní nádraží v Trutnově

Dopolední provoz na hlavním nádraží v Trutnově poznamenal incident. Přijíždějící vlak tam najel na obsazenou kolej, kde stála samotná lokomotiva. Strojvedoucí však bezpečně zastavil, podle...

9. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  15:48

Policie obvinila exposlance Wolfa z maření úředního rozhodnutí. Skrýval se v Paraguayi

Petr Wolf před zahájením soudu. (27. ledna 2012)

Policie obvinila bývalého poslance Petra Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o...

9. ledna 2026  15:46

Ještě kousek, přitlačte, povzbuzoval řidič mladíky. Na sněhu mu roztlačili autobus

Mladíci při kalamitě v Praze pomáhali roztlačit autobus. (9. ledna 2026)

Páteční husté sněžení zkomplikovalo dopravní situaci na mnoha místech po celé České republice. V metropoli působilo dlouhé kolony, rušení pozemních a leteckých spojů i vážné nehody. Na Vinohradech...

9. ledna 2026  15:40

Tendrem na metro D se opět zabývá ÚOHS i soud. Strabag napadl výběr vítěze

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)

Výběrem zhotovitele stavby druhé části pražského metra se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dopravní podnik (DPP) vybral vítěze znovu loni. Říjnový výběr sdružení Subterra,...

9. ledna 2026  14:39,  aktualizováno  15:34

Dobrý začátek, ať předá zkušenosti ANO a SPD, hodnotí opozice Macinku na Ukrajině

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) při cestě na Ukrajinu (9. leden...

Opoziční politici doufají, že ministr zahraničí Petr Macinka bude o své osobní zkušenosti z návštěvy Ukrajiny informovat koaliční partnery z hnutí ANO a SPD. Bývalý premiér Petr Fiala za ODS doufá,...

9. ledna 2026  15:01,  aktualizováno  15:17

V kopcích na D5 uvázly kamiony, provoz se po kalamitě vrací do normálu

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Na D5 na Tachovsku, kde byla od rána kvůli sněžení neprůjezdná dálnice ve třech místech, už je všude obnovený provoz. Poslední blokovaný úsek těsně za státní hranici, mezi 151. až 136. kilometrem ve...

9. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  14:19

Sto tisíc dolarů na hlavu a pacifický scénář. Trump piluje plán, jak koupit Grónsko

Premium
Polární záře nad domy v Nuuku. (17. února 2025)

Ne, na americkou invazi nedojde. Tedy nejspíš. Reálné obrysy amerického plánu na získání Grónska počítají se štědrými platbami jeho obyvatelům nebo takzvanou dohodou o volné asociaci, kterou dnes USA...

9. ledna 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.