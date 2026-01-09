Většina z mrtvých cyklistů neměla přilbu, varuje policie. Byla by pro přísnější zákon

Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí, o 17 méně než předloni a nejméně od roku 1961, odkdy policie vede souvislé statistiky. Snížil se počet nehod, policie jich evidovala zhruba 85 000, meziročně o asi 6700 méně.
„Stále ta čísla považujeme za vysoká, ale jsou opravdu historicky nejnižší,“ řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Nejvíce lidí na silnicích zemřelo v září a v srpnu, nejméně v květnu a v říjnu.
Nejčastější, ale i nejtragičtější příčinou dopravních nehod bylo loni podle Hodbodě nevěnování se řízení. Následovaly nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky a přejetí do protisměru. „Pokud byste sečetli tyto tři nejčastější příčiny dopravních nehod, tak zjistíte, že představují prakticky 45 procent z celkového počtu nejtragičtějších dopravních nehod,“ prohlásil šéf dopravní policie. Dá se se podle něj říci, že na našich silnicích primárně zabíjí nepozorní řidiči.
Řidičů všech motorových a nemotorových vozidel podle šéfa dopravní policie na silnicích zemřelo celkem 280, 34 z nich byli cyklisté. Spolujezdců přišlo o život 71, chodců 70. Výrazně loni klesl počet zemřelých řidičů motocyklů, meziročně o 24 na 57 mrtvých.
„Málokdo bude riskovat a vyrazí na motorku bez helmy, to dokazuje i statistika, že tady už osvěta zapůsobila,“ popisuje Hodboď.
U koloběžek a kol je to jinak. Zákon sice říká, že helmu musí nosit všichni do 18 let, ale mezi obětmi nehod jsou často senioři. „Díky vlastnímu pohonu elektrokola a koloběžky stále častěji používají starší lidé, kteří jsou často křehčí,“ potvrzuje ředitel. Na místě je podle něj uvažovat o změně zákona, který by rozšířil povinnost nosit přilbu.
Policie se zaměřila na telefony a předjíždění
Podle policejního prezidenta Vondráška se policie zaměřila na dodržování povolené rychlosti nebo nevěnování se řízení, což znamená zejména používání mobilních telefonů za volantem. Na dálnicích dohlíželi na předjíždění, správnou jízdu v pruzích a na dodržování pravidel předjíždění kamionů. „Myslím, že kázeň se zlepšila,“ uvedl Vondrášek.
Přestupků projednala policie loni o 7359 více než v roce 2024. „Policisté uložili pokuty za 685 milionů korun,“ řekl Vondrášek. Částka podle něj stoupla oproti předchozímu roku o 13 milionů. Narostl počet lidí, kteří používali mobilní telefony nebo nesprávně jeli v jízdních pruzích. Poklesl například počet řidičů, kteří nedodrželi povolenou rychlost.