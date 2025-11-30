Na silnicích zemřelo v listopadu 33 lidí, stejně jako loni

Mezi nejtragičtější dny končícího měsíce se zapsala sobota 8. listopadu, kdy při nehodách vyhasly životy tří lidí. Obětí tragické havárie u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se stala patnáctiletá dívka. Řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. Dalších sedm lidí skončilo s vážnými zraněními v nemocnici.
O dva dny později v pondělí 10. listopadu skončily na silnicích životy čtyř lidí. Při ranní nehodě v Číměři na Třebíčsku zemřel chodec, srazilo ho nákladní auto. Vpodvečer pak na silnici mezi Dubňany a Ratíškovicemi na Hodonínsku zemřel řidič osobního auta, které po nehodě skončilo na střeše. Tragický byl také čtvrtek 22. listopadu, kdy stejně jako 10. listopadu zahynuli čtyři lidé.