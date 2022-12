V listopadu na silnicích zemřelo 39 lidí, o dva méně než loni

Za uplynulý měsíc policisté v Česku evidují přes 7 700 dopravních nehod, o zhruba tisíc méně než ve stejném období loni. Těžkých i lehkých zranění ale meziročně přibylo.

Nejčastěji při listopadových nehodách přišli o život řidiči osobních aut, bylo jich 17. Následují chodci s osmi usmrcenými. Mezi oběťmi jsou lidé, kteří se neosvětlení pohybovali po silnici mimo obec i chodec sražený na dálnici, uvedl šéf dopravních policistů.

Kolize minulý měsíc nepřežilo také pět spolujezdců v osobních vozech a stejný počet cyklistů. Policisté zaznamenali i havárii, při které zahynul muž na elektrokoloběžce. U smrtelných nehod osobních vozů mezi nejčastější příčiny patřilo nezvládnutí řízení, nepřizpůsobení rychlosti podmínkám a přejetí do protisměru.

Nejtragičtějším dnem byl podle průběžných policejních statistik pátek 4. listopadu. Při nehodách tehdy zemřeli čtyři lidé. Dvě oběti si ten den vyžádal náraz auta do stromu mezi Vlčkovicemi a Mladkovem na Orlickoústecku. Dva lidé zahynuli minulý pátek při srážce dodávky s nákladním autem u obce Stará Voda na Chebsku. Nehodu nepřežili řidiči obou vozů.

Smrt ženy a těžká zranění další ženy a dítěte si vyžádala nehoda na státní svátek 17. listopadu na hlavním silničním tahu u Slavkova u Brna. Jejich auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Ve středu, poslední listopadový den, zemřeli na silnicích dva lidé - chodec a spolujezdkyně na motorce, uvedl Zlý.

Od začátku letošního roku dopravní policie eviduje v Česku víc než 90 000 nehod a 429 usmrcených. Meziročně přibylo obětí, těžce i lehce zraněných.

Statistiky za listopad se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.