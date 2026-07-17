Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Půjde Turek kvůli nehodě do vězení? To je přitažené za vlasy, říká jeho advokát

Kateřina Vaníčková
  13:58

Fotogalerie30 Premium

Poslanec Filip Turek ve voze, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácená na střeše. (13. července 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek si po pondělní dopravní nehodě najal advokáta Tomáše Maxu, který se specializuje na dopravní právo. „Ano, zastupuji ho,“ potvrdil pro iDNES.cz advokát. Turek v úterý prohlásil, že dal k dispozici svoji funkci vládního zmocněnce, dokud policie nehodu nevyšetří. Den poté na sociální síti napsal, že řidiči fabie „zachránil“ život.
Ohledně toho, zda měl Turek v autě kameru, Maxa řekl, že se nemůže vyjadřovat. „Myslím si ale, že kdyby kamera byla, tak už by s tím přišel. Takhle obecně,“ dodal.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Střet zájmů i otazníky kolem médií. Brusel vystavil Česku nelichotivé vysvědčení

Tisková konference k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první...

Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční...

17. července 2026  13:51,  aktualizováno  14:17

Z dronu fotil areál zbrojního podniku. Němci podezírají Moldavana ze špionáže

Ilustrační snímek

Německá policie zadržela ve středu Moldavana, který pořizoval pomocí dronu snímky zbrojního podniku. Fotografie a videa chtěl předat zahraničnímu subjektu či zakázané skupině, informovalo v pátek...

17. července 2026  14:14

Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs

Obránce lotyšského výběru Ralfs Freibergs (vparvo) slaví gól proti Slovensku.

K problematice se nebojí opakovaně vyjadřovat, nebere si servítky. A ohledně možného návratu Rusů do mezinárodního hokeje promluvil obránce Ralfs Freibergs s dlouholetými zkušenostmi s tuzemskou...

17. července 2026  14:10

Nejpomalejší a nejdražší Praha. Studie o bydlení ukázala, co metropoli trápí

ilustrační snímek

Organizace Pražské bydlení pod lupou srovnala dostupnost bydlení v Praze se dvěma dalšími evropskými hlavními městy – Helsinkami a Varšavou. Zatímco v cenách bytů se Praha a Helsinky vyrovnají, v...

17. července 2026  14:08

Na ikonický most, pokochat se a zase zpět. Znojmo zavedlo nevšední vyhlídkové vlaky

Cestujícím se z ikonického viaduktu naskytne jedinečný pohled na historické...

Nový zážitek mohou zakusit obyvatelé i návštěvníci Znojma. Od čtvrtka jezdí zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí řeky Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě....

17. července 2026  14:01

Půjde Turek kvůli nehodě do vězení? To je přitažené za vlasy, říká jeho advokát

Premium
Poslanec Filip Turek ve voze, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního...

Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek si po pondělní dopravní nehodě najal advokáta Tomáše Maxu, který se specializuje na dopravní právo. „Ano, zastupuji ho,“ potvrdil pro iDNES.cz...

17. července 2026  13:58

Burnham je novým lídrem labouristů, v premiérské funkci vystřídá Starmera

Starosta Manchesteru Andy Burnham oslavuje volební vítězství. (19. června 2026)

Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm má bývalý starosta...

17. července 2026  13:36,  aktualizováno  13:55

Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v...

17. července 2026  13:53

Ruského blogera, který kritizoval Putina, zatkli. Viní ho ze lži, hrozí mu 10 let

Prokremelský právník a bloger Ilja Remeslo (1. ledna 2018)

Ruský bloger Ilja Remeslo, který léta útočil na oponenty Kremlu, před časem nečekaně zkritizoval prezidenta Vladimira Putina a jeho válku proti Ukrajině. Krátce poté ho na měsíc poslali do...

17. července 2026  13:46

K regulaci cen paliv už není důvod, říká Schillerová. Pumpaře varuje

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

V neděli skončí cenový strop na pohonné hmoty, byť situace na Blízkém východě je stále napjatá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pro iDNES.cz řekla, že vláda pečlivě vyhodnotila situaci a...

17. července 2026  13:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Návrat LP, skotačivé Japonky i zajímavé české mládí. Jaký byl druhý den Colours

V areálu vítkovických železáren pokračoval ve čtvrtek 16. července nadžánrový...

V areálu vítkovických železáren pokračoval ve čtvrtek 16. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Druhý den festivalu byl ve znamení ženských hvězd. Poprvé v Česku vystoupila...

17. července 2026  13:36

Ruský soud potrestal opozičníka Naděždina pokutou, informují média

Ruský prezidentský kandidát ze strany Občanská iniciativa Boris Naděždin během...

Ruský soud na moskevském předměstí Dolgoprudnyj dnes potrestal pokutou ve výši 1000 rublů (asi 270 Kč) opozičního politika Borise Naděždina. Opozičník podle médií prohlásil, že skutečným cílem jeho...

17. července 2026  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.