Ohledně toho, zda měl Turek v autě kameru, Maxa řekl, že se nemůže vyjadřovat. „Myslím si ale, že kdyby kamera byla, tak už by s tím přišel. Takhle obecně,“ dodal.
Půjde Turek kvůli nehodě do vězení? To je přitažené za vlasy, říká jeho advokát
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Střet zájmů i otazníky kolem médií. Brusel vystavil Česku nelichotivé vysvědčení
Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční...
Z dronu fotil areál zbrojního podniku. Němci podezírají Moldavana ze špionáže
Německá policie zadržela ve středu Moldavana, který pořizoval pomocí dronu snímky zbrojního podniku. Fotografie a videa chtěl předat zahraničnímu subjektu či zakázané skupině, informovalo v pátek...
Jako bychom byli jediní idioti. Rusové na návrat tlačí přes peníze, myslí si Freibergs
K problematice se nebojí opakovaně vyjadřovat, nebere si servítky. A ohledně možného návratu Rusů do mezinárodního hokeje promluvil obránce Ralfs Freibergs s dlouholetými zkušenostmi s tuzemskou...
Nejpomalejší a nejdražší Praha. Studie o bydlení ukázala, co metropoli trápí
Organizace Pražské bydlení pod lupou srovnala dostupnost bydlení v Praze se dvěma dalšími evropskými hlavními městy – Helsinkami a Varšavou. Zatímco v cenách bytů se Praha a Helsinky vyrovnají, v...
Na ikonický most, pokochat se a zase zpět. Znojmo zavedlo nevšední vyhlídkové vlaky
Nový zážitek mohou zakusit obyvatelé i návštěvníci Znojma. Od čtvrtka jezdí zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí řeky Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě....
Půjde Turek kvůli nehodě do vězení? To je přitažené za vlasy, říká jeho advokát
Poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek si po pondělní dopravní nehodě najal advokáta Tomáše Maxu, který se specializuje na dopravní právo. „Ano, zastupuji ho,“ potvrdil pro iDNES.cz...
Burnham je novým lídrem labouristů, v premiérské funkci vystřídá Starmera
Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham. Potvrdila to vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmera a v pondělí po něm má bývalý starosta...
Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní
Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v...
Ruského blogera, který kritizoval Putina, zatkli. Viní ho ze lži, hrozí mu 10 let
Ruský bloger Ilja Remeslo, který léta útočil na oponenty Kremlu, před časem nečekaně zkritizoval prezidenta Vladimira Putina a jeho válku proti Ukrajině. Krátce poté ho na měsíc poslali do...
K regulaci cen paliv už není důvod, říká Schillerová. Pumpaře varuje
V neděli skončí cenový strop na pohonné hmoty, byť situace na Blízkém východě je stále napjatá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pro iDNES.cz řekla, že vláda pečlivě vyhodnotila situaci a...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Návrat LP, skotačivé Japonky i zajímavé české mládí. Jaký byl druhý den Colours
V areálu vítkovických železáren pokračoval ve čtvrtek 16. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Druhý den festivalu byl ve znamení ženských hvězd. Poprvé v Česku vystoupila...
Ruský soud potrestal opozičníka Naděždina pokutou, informují média
Ruský soud na moskevském předměstí Dolgoprudnyj dnes potrestal pokutou ve výši 1000 rublů (asi 270 Kč) opozičního politika Borise Naděždina. Opozičník podle médií prohlásil, že skutečným cílem jeho...