Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě

Na mapě nehod je uvedeno, že šlo „bezohlednou, agresivní a neohleduplnou jízdu“. Není jasné, ke kterému z dvou aktérů nehody se tvrzení vztahuje.
Nehoda se stala v pondělí 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Poslanec Filip Turek se tam v osobním vozu Mercedes třídy G střetl s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo, přičemž řidič utrpěl zranění.
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Policie upozornila, že údaj, který je v mapě uveden, není rozhodující a nelze na základě něj spekulovat o skutečné příčině nehody. „Tento údaj se přepisuje do mapy dopravních nehod automaticky v den, kdy se nehoda stane. Tento údaj tedy nereflektuje následná zjištění v podobě prověřování/vyšetřování. Až po provedení všech úkonů bývá známa skutečná příčina dopravní nehody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Turkův advokát Tomáš Maxa, který se specializuje na dopravní právo, pro iDNES.cz uvedl, že o posunu v případu nemá informace. „Vůbec o ničem nevím. Nebyl jsem kontaktován ze strany policie,“ sdělil.
Turek pro iDNES.cz uvedl, že se k nehodě vyjádří, až bude uzavřeno vyšetřování.
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Policie na začátku srpna sdělila, že v souvislosti s nehodou zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Policejní mluvčí Eva Kropáčová doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli, v tomto případě Turkovi, až rok odnětí svobody.
Turek už dříve avizoval, že v případě vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil. Krátce po nehodě uvolnil svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, dokud se věc nevyšetří.
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Místo nehody u I. P. Pavlova procházelo v době nehody rekonstrukcí s uzavřenými levými jízdními pruhy, přičemž původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.
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14. července 2026