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Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě

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  10:46
Poslanec Filip Turek (Motoristé)

Poslanec Filip Turek (Motoristé) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanec Filip Turek (Motoristé)
Poslanec Filip Turek (Motoristé)
Poslanec Filip Turek (Motoristé)
Poslanec Filip Turek (Motoristé)
29 fotografií
Na policejních webových stránkách jsou dostupné detaily z dopravní Filipa Turka. Na mapě, která eviduje nehody, stojí, že příčinou srážky byla „agresivní jízda“. Celková škoda dosáhla 340 tisíc korun. Uvedl to server Novinky.cz. Policie ale pro iDNES.cz upozornila, že údaj se přepisuje do mapy dopravních nehod automaticky v den, kdy se nehoda stane, a nelze zatím tvrdit, co bylo přesnou příčinou.

Na mapě nehod je uvedeno, že šlo „bezohlednou, agresivní a neohleduplnou jízdu“. Není jasné, ke kterému z dvou aktérů nehody se tvrzení vztahuje.

Nehoda se stala v pondělí 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze. Poslanec Filip Turek se tam v osobním vozu Mercedes třídy G střetl s nemocničním autem na převoz krve Nemocnice Na Homolce. Menší auto jelo se zapnutými výstražnými majáky a po nárazu se převrátilo, přičemž řidič utrpěl zranění.

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Policie upozornila, že údaj, který je v mapě uveden, není rozhodující a nelze na základě něj spekulovat o skutečné příčině nehody. „Tento údaj se přepisuje do mapy dopravních nehod automaticky v den, kdy se nehoda stane. Tento údaj tedy nereflektuje následná zjištění v podobě prověřování/vyšetřování. Až po provedení všech úkonů bývá známa skutečná příčina dopravní nehody,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Turkův advokát Tomáš Maxa, který se specializuje na dopravní právo, pro iDNES.cz uvedl, že o posunu v případu nemá informace. „Vůbec o ničem nevím. Nebyl jsem kontaktován ze strany policie,“ sdělil.

Turek pro iDNES.cz uvedl, že se k nehodě vyjádří, až bude uzavřeno vyšetřování.

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Policie na začátku srpna sdělila, že v souvislosti s nehodou zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Policejní mluvčí Eva Kropáčová doplnila, že v případě prokázání viny hrozí pachateli, v tomto případě Turkovi, až rok odnětí svobody.

Turek už dříve avizoval, že v případě vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by nebránil. Krátce po nehodě uvolnil svou funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, dokud se věc nevyšetří.

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Místo nehody u I. P. Pavlova procházelo v době nehody rekonstrukcí s uzavřenými levými jízdními pruhy, přičemž původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.

14. července 2026
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