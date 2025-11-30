Pětina nehod už se řeší jen přes mobil. Pro řidiče ale může být riskem odhad škody

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Policie vyjíždí k méně dopravním nehodám. Ne snad proto, že by lidé méně bourali. Děje se tak proto, že se od letošního července zvýšila hranice škody, kdy je nutné policii volat, ze 100 na 200 tisíc korun. Podle statistik ubylo dopravním policistům v součtu 10 procent práce.

Ročně se v ČR stane 270 tisíc nehod, z nich 100 tisíc policie vždy prošetřovala na místě. Už za prvních pět měsíců ubylo 10 tisíc policii hlášených nehod. Motoristé si je museli vyřídit sami. Tak hovoří statistika České kanceláře pojistitelů, disponující daty pro celý trh.

„Třeba u nás je ten propad obdržených relací od policie dokonce 15 procent, vyplývá to z analýzy meziročních dat za září, říjen a listopad,“ svěřil se Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Pojišťovny radí, aby si každý člověk udělal po nehodě fotodokumentaci místa i poškození vozu, ideálně i s videem. Zvýší šanci, že průběh havárie pojišťovna uzná.

