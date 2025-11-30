Ročně se v ČR stane 270 tisíc nehod, z nich 100 tisíc policie vždy prošetřovala na místě. Už za prvních pět měsíců ubylo 10 tisíc policii hlášených nehod. Motoristé si je museli vyřídit sami. Tak hovoří statistika České kanceláře pojistitelů, disponující daty pro celý trh.
„Třeba u nás je ten propad obdržených relací od policie dokonce 15 procent, vyplývá to z analýzy meziročních dat za září, říjen a listopad,“ svěřil se Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny.
Pojišťovny radí, aby si každý člověk udělal po nehodě fotodokumentaci místa i poškození vozu, ideálně i s videem. Zvýší šanci, že průběh havárie pojišťovna uzná.