Nejnebezpečnější jsou Budějovice a Brno. Viníkem nehod jsou i zácpy, zvyšují agresi

Premium

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Tomáš Lánský
Dopravně nejnebezpečnější města za letošní rok v Česku jsou České Budějovice a Brno. Pravděpodobnost, že nehoda bude mít vážné nebo smrtelné následky, je nejvyšší právě zde. Dokonce sedmnáctkrát vyšší než v Liberci, který se umístil na opačné straně žebříčku indexu nehodovosti jako dopravně nejbezpečnější město.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vyplývá to ze statistiky Centra dopravního výzkumu, které přiděluje městům index, který udává poměr vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod. Dobře podle žebříčku nedopadla ani Praha, jež je za letošek 6. nejhorším českým městem.

Podle odborníků Praze škodí to, že je křižovatkou cest na všechny směry. „V Praze jezdí lidé, kteří by tam normálně neměli být. Když se ráno podíváte na Jižní spojku, ty tisíce tiráků – ani jeden z nich tudy nechtěl jet. Ale neměl alternativu,“ zamýšlí se dopravní expert Roman Budský. „K tomu si připočtěte uzavírky, objížďky a 300 tisíc lidí, co do Prahy denně dojíždí,“ dodává.

Liberec je tak nebezpečný a zmatečný, že lidé buď jízdu raději vzdají, nebo jedou po těch rozbitých silnicích tak pomalu, že když do někoho náhodou vrazí, tak ho určitě nezabijí.

Roman Budskýdopravní expert

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

„Největší peklo jsou vlhčené ubrousky.“ Jak v Bavorsku montují motory čerpadel

Premium

Z bavorského Hofu putují čerpadla a technologie firmy Wilo do více než osmdesáti zemí světa. V tamním závodě, kde pracují i Češi dojíždějící denně z Aše, vznikají zařízení pro zásobování pitnou vodou...

27. září 2025

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

Nejnebezpečnější jsou Budějovice a Brno. Viníkem nehod jsou i zácpy, zvyšují agresi

Premium

Dopravně nejnebezpečnější města za letošní rok v Česku jsou České Budějovice a Brno. Pravděpodobnost, že nehoda bude mít vážné nebo smrtelné následky, je nejvyšší právě zde. Dokonce sedmnáctkrát...

27. září 2025

Co s drony u dánských letišť? Provokace ukazují zranitelnost evropské obrany

Premium

Ty problémy přišly v rychlém sledu. Dánské úřady nakonec zavřely tento týden letiště v Aalborgu na severu, využívané i pro vojenské účely, když tam ohrožovaly prostor neznámé drony. Už předtím se ale...

27. září 2025

Voličský průkaz 2025: jak ho ještě zařídit a vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

26. září 2025  23:18

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Už jen dny zbývají do voleb do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách před čtyřmi lety....

26. září 2025  23:10

Volby v Moldavsku: proč je sleduje celá Evropa a o čem rozhodnou

V neděli proběhnou v Moldavsku po čtyřech letech parlamentní volby. Hlasování, které ovlivní další směřování země, sleduje celá Evropa. Moc se snaží získat dvě hlavní strany – jedna chce na západ,...

26. září 2025

Lékaři bez hranic zastavili činnost v Gaze kvůli intenzivním izraelským útokům

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) v pátek oznámila zastavení činnosti ve městě Gaza kvůli izraelským útokům ohrožujícím stovky tisíc Palestinců i zdravotníky MSF. WHO uvedla, že tento měsíc musely...

26. září 2025  22:59

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal v úterý při jejich jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o střely Tomahawk, aby donutil Rusko k míru. Uvedl to portál Axios s odvoláním na...

26. září 2025  19:53,  aktualizováno  22:24

Požár v národním datovém centru Jižní Koreje vyřadil 70 vládních online služeb

Požár, který v pátek vypukl v národním datovém centru na západě Jižní Koreje, vyřadil z provozu 70 on-line služeb státní správy. S požárem, který zranil jednoho člověka, bojovalo několik hodin sedm...

26. září 2025  21:59

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

VIDEO: Policie provedla razii na pražském letišti. Mezi řidiči našla i kokain

Policisté z Inspektorátu cizinecké policie měli při noční kontrole v Praze napilno. Z více než sto prověřených řidičů totiž odhalili několik případů řízení pod vlivem alkoholu a drog, u jednoho z...

26. září 2025  21:56

Indie vyřadila po 60 letech sovětské stíhačky MiG-21, chce modernější stroje

Indie v pátek po 60 letech vyřadila ze služby poslední stíhací letouny MiG-21 ze sovětské éry. Rozhodnutí podtrhuje naléhavou potřebu indického letectva rozšířit a modernizovat svou leteckou flotilu,...

26. září 2025  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.