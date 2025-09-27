Vyplývá to ze statistiky Centra dopravního výzkumu, které přiděluje městům index, který udává poměr vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod. Dobře podle žebříčku nedopadla ani Praha, jež je za letošek 6. nejhorším českým městem.
Podle odborníků Praze škodí to, že je křižovatkou cest na všechny směry. „V Praze jezdí lidé, kteří by tam normálně neměli být. Když se ráno podíváte na Jižní spojku, ty tisíce tiráků – ani jeden z nich tudy nechtěl jet. Ale neměl alternativu,“ zamýšlí se dopravní expert Roman Budský. „K tomu si připočtěte uzavírky, objížďky a 300 tisíc lidí, co do Prahy denně dojíždí,“ dodává.
Liberec je tak nebezpečný a zmatečný, že lidé buď jízdu raději vzdají, nebo jedou po těch rozbitých silnicích tak pomalu, že když do někoho náhodou vrazí, tak ho určitě nezabijí.