Sněhová kalamita brzdí auta i vlaky. Dálnici D1 zatarasil kamion

„Stanovili jsme ve spolupráci se správce komunikace objízdnou trasu, kdy vozidla sjíždějí z dálnice na 162. kilometru a zpět se na ni budou vracet na 153. kilometru. Na všechny řidiče apelujeme, aby dbali při jízdě zvýšené opatrnosti, protože silnice pokryl sníh a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie na Twitteru před 07:00 uvedla, že kvůli počasí byla na D1 na Vysočině snížena rychlost na 80 kilometrů v hodině. Řidiče vyzývá k opatrnosti. Policie v kraji má zatím hlášených osm dopravních nehod, byly bez zranění.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl ve vysílání České televize uvedl, že by měla silnice být od 08:00 ve směru na Prahu průjezdná alespoň jedním pruhem.

Sněžit začalo na Vysočině po půlnoci, silničáři měli přes 120 výjezdů, sypače jezdí pořád. Na solených silnicích je rozbředlý sníh, jinde zledovatělá vrstva sněhu s drtí, řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený.

Husté sněžení komplikuje dopravu i ve zbytku republiky. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Ústeckém, Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Silničáři varují před tvorbou ledovky.

Cestáři v noci a nad ránem vyslali do terénu ve středních Čechách 137 sypačů, silnice projíždějí i traktory s radlicemi. „V současné době nemáme na silnicích druhé a třetí třídy vážnější problémy,“ uvedl pracovník dispečinku krajských silničářů.

Na Opavsku silničáři varovali před velmi vydatným sněžením. Silnice I/57 směr Vrchy a silnice I/46 směr Moravský Beroun jsou obtížně sjízdné pro kamiony. Pro kamiony a nákladní auta s přívěsem či návěsem zůstává uzavřená silnice I/56 v úseku Ostravice - Bílá, silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silničáři a policisté tento úsek uzavřeli z preventivních důvodů.

Komplikace způsobuje sníh i v Brně, kde může ležet i v centru kolem deseti centimetrů. „Situace na silnicích v Jihomoravském kraji není jednoduchá. Řada komunikací, nejen ve vyšších polohách kraje je nesjízdná nebo velmi obtížně sjízdná. Doprava je velmi komplikovaná. Centrum Brna je velmi obtížně průjezdné,“ uvedl kolem osmé hodiny ráno jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Komplikace i na železnicích

Sněhová kalamita komplikuje i provoz vlakové dopravy. Omezila provoz na koridoru mezi Českem a Slovenskem, kde na trať mezi Mosty u Jablunkova a Čadcou spadl strom. Problémy jsou na trati zhruba od 04:00 a podle předpokladů by mohly trvat do 09:00. Vyplývá to z informací Českých drah a Ředitelství silnic a dálnic.

Kalamita se dotkla provozu také na tratích Ústí nad Orlicí – Choceň, Valašské Meziříčí – Ostrava, Opava - Český Těšín, Uničov - Olomouc, Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Vlaky mají až hodinová zpoždění, někde nevyjely vůbec.

Omezení provozu se dotklo i dopravy v okolí Prahy. Některé oblasti jsou pro autobusy hromadné dopravy zcela neprůjezdné. S komplikacemi musejí počítat například cestující v okolí Klecan, Černošic, Berouna, Votic, Sedlčan, Čechtic či Nového Strašecí.

Brněnský dopravní podnik hlásí u mnoha spojů zpoždění, výjimkou nejsou ani větší než půl hodiny. „Všichni naši řidiči, dispečeři, pracovníci údržby dělají co můžou, aby vás dovezli, tam kam potřebujete. Prosíme o shovívavost,“ žádal ráno brněnský dopravní podnik.