Mosty u pražského metra Vltavská procházejí zkouškou, doprava je omezená

Provoz tramvají je obousměrně přerušen v úsecích Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Dělnická a Těšnov - Vltavská v oba víkendové dny. Pro auta je komplikovanější doprava hlavně od podvečerních hodin a v noci, objízdné trasy jsou vyznačeny přenosným dopravním značením.

Nejprve TSK uzavřela v sobotu most v Bubenské ulici. Změří jeho průhyb poté, co na něj najedou plně naložená nákladní auta. „Zároveň budeme sledovat, jak se most vrací do původní úrovně a jak se konstrukce chová, když se po ní jezdí různými rychlostmi a po různých drahách,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.



V neděli řidiči neprojedou po mostě na nábřeží Kapitána Jaroše a uzavřen bude jeden jízdní pruh pod mostem. Také tady TSK uskuteční zatěžovací zkoušky, a to jak statické, tak dynamické, při nichž most pomocí takzvaného budiče kmitů rozkmitá a bude sledovat jeho pohyby.

Pro řidiče platí omezení od sobotního podvečera, ukončeno by na mostě v Bubenské ulici mělo být v noci ze soboty na neděli.

Omezení na druhém mostě přes nábřeží Kapitána Jaroše bude pouze v neděli od devatenácti hodin do půlnoci. Objízdná trasa ve směru do centra vede z Bubenské ulice přes Veletržní do Dukelských hrdinů a na nábřeží Kapitána Jaroše a dále přes Štefánikův most a nábřeží Ludvíka Svobody.

V opačném směru pojedou řidiči z Bubenského nábřeží Argentinskou, U Topíren, Za Viaduktem a dále po nábřeží Kapitána Jaroše. Sjezd do Argentinské ulice z Hlávkova mostu bude zachován.

Bližší informace o dopravních omezeních jsou na webových stránkách TSK a pražského dopravního podniku (DPP).