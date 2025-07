Vysmátý Kupka otestoval novinku. Řidičák si vyzvedl přímo z výdejního boxu

„Jde nám o to, abychom učinili vstřícný krok vůči tomu, na co jsou lidé zvyklí. Vypadá to jako malý krůček, ale šlo o dlouhodobý proces. Jde hlavně o jakési první vykročení, další digitalizační projekty budou následovat,“ oznámil Kupka před výdejním boxem v pražských Holešovicích.

Ministerstvo dopravy plánuje do zásilkových boxů zasílat také SPZ či malý techničák. „Během úterního odpoledne jsme obdrželi 600 objednávek, z toho 60 procent je do výdejního boxu či na výdejní místa, zbylých čtyřicet procent dál volí cestu na úřad,“ podotkl ministr.

Podle Kupky také platí, že v případě, kdy si dotyčný řidič svůj průkaz z boxu či výdejního místa nevyzvedne, po vypršení lhůty mu bude zaslán na nejbližší úřad obce s rozšířenou působností.

Ministrova radost z doručení řidičáku

Po oficiálním představení se ministr přesunul k výdejnímu boxu a následně prohlásil, že mu do mobilního telefonu přišel číselný kód. Po jeho naťukání se Kupkovi otevřela schránka s obálkou, kterou roztrhl a vytáhl z ní řidičský průkaz. Šlo sice o maketu, ale přesto ministr neskrýval radost z doručení.

Marketingový ředitel Balíkovny Milan Šmíd k novince řekl, že pro firmu jde o poctu a cení si spolupráce na tomto projektu s ministerstvem. „Posouváme se od běžného e-shopu k poskytovateli veřejných služeb,“ dodal.

Kupka už v minulém týdnu vysvětlil, jak bude objednání průkazu přes internet fungovat. „Stačí se přihlásit do Portálu dopravy skrze bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu, zvolit výměnu průkazu, portál vše potřebné vyplní. Dále stačí zvolit například výdejní box, kde bude průkaz k vyzvednutí. V lednu 2026 umožníme doručení i prvožadatelům o řidičský průkaz nebo žadatelům o rozšíření řidičského oprávnění,“ sdělil.

V České republice už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. Výměna průkazu jednou za deset let vyplývá z evropské směrnice. Výrobu řidičských průkazů i karet řidiče zajišťuje Státní tiskárna cenin. Průkazy jsou personalizovány bezpečnou technologií laserového gravírování do polykarbonátové karty.

Do boxu za sto korun, na úřad zdarma

Poplatek za doručení do výdejního boxu je 100 korun. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností. O zpracování žádosti a doručení dostane žadatel informaci e-mailem nebo na mobilní telefon v podobě krátké textové zprávy.

Vedle nových možností doručování řidičských průkazů a karet řidiče do digitálního tachografu do výdejních boxů a míst chce ministerstvo dopravy co nejdříve zapojit Česko do připravované Evropské peněženky digitální identity. Díky ní už nebude nutné prokazovat se průkazem, oprávnění k řízení bude možné jednoduše prokázat přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít, bude si dál moct ponechat i klasický fyzický průkaz.