O akci na Letné je zájem. Dopravci posilují spoje, vypravují se autobusy

České dráhy navýší kapacity přibližně o tisíc míst k sezení, vozy navíc bude přidávat i RegioJet. Ty by měly přinést stovky míst navíc. „V případě potřeby nasadíme do provozu kapacity, které máme k dispozici, abychom co nejvíce vyšli vstříc zvýšené poptávce po cestování,“ řekl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

Zájem je především o dopolední linky z Moravy do hlavního města a rovněž opačným směrem večer. Místa v pendolinech jsou už vyprodaná. Podle dopravců jde většinou o linky, které v běžných dnech nejsou tolik vytížené. O vypravení zvláštních vlaků zatím neuvažují.

Jiní železniční dopravci navýšení kapacit nechystají. Výraznou změnu u víkendových spojů ve svém rezervačním systému nezaznamenal ani autobusový dopravce FlixBus. „Přepravní kapacity proto neplánujeme navyšovat,“ uvedla mluvčí firmy Martina Čmielová.

Tisíce demonstrantů dorazí z jiných krajů

Z Plzeňského kraje na sobotní demonstraci pojedou podle webu spolku Milionu chvilek tři autobusy. Další protestující pojedou vlastní dopravou. „Hodně lidí ale pojede ještě vlastní dopravou a spojí to i s výletem do Prahy třeba na celý víkend,“ uvedla organizátorka výjezdu Jana Filipová, která organizovala autobus už na červnovou demonstraci v Praze.

V Plzni bude demonstrace pokračovat i v neděli. Bude plynule navazovat na tu sobotní. Akce nazvaná Zvonit klíči nestačí! Jdeme dál se uskuteční na centrálním náměstí.



Z Libereckého kraje bude kvůli sobotní demonstraci vypraveno také několik speciálních autobusů. Podle mapy uveřejněné na webu spolku vyjede autobus nejen z Liberce, ale také například ze Semil nebo Loužnice na Jablonecku.



Z krajského města nepojede jen jeden autobus. „Zaplňujeme už druhý autobus, místa tak ještě jsou,“ řekla za organizátory Bára Sacher. Zájemci ještě mají možnost se hlásit prostřednictvím sociálních sítí, cesta tam a zpátky je přijde na 200 korun. Autobusy by měly z centra Liberce z Rybníčku odjíždět v sobotu v poledne.

Nejvíce lidí se do Prahy chystá z Moravy. Jen několik tisíc lidí se na demonstraci chytá z Brna, z nějž bude vypraveno minimálně pět autobusů. Podle organizátorů pojede do Prahy mnoho demonstrantů také vlakem. „Spousta lidí má lístky na vlak koupené už od léta a další se to snaží dokupovat. Objednali jsme si přepravu skupin, aby s tím dopravci počítali a navýšili kapacitu. Spousta lidí pojede také autem,“ řekla Strašáková.

Na bezpečnost v Praze dohlídne v sobotu několik desítek policistů. Policie prosí řidiče, aby nejezdili do centra auty.



Demonstrace, kterou pořádá spolek Milion chvilek, se koná tuto sobotu na Letenské pláni od 14 hodin. Navazuje na protesty, které se uskutečnily v Praze i dalších částech republiky od dubna do června.

Akce tehdy vyvrcholily na Letné protestem, kterým byl největší od roku 1989. Podle organizátorů na něj dorazilo čtvrt milionu lidí, podle operátora T-Mobile 283 000 lidí. Pořadatelé demonstrace vyčítají premiérovi zapletení do dotační kauzy Čapí hnízdo, kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.