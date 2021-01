Sníh dál trápil řidiče po celém Česku, hrozí náledí a jazyky

Provoz se zatím ráno obešel bez vážnějších dopravních nehod, zjistila ČTK. Sněžit má podle meteorologů i přes den.

Na silnicích často leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření, případně ujetá vrstva čerstvého sněhu. Do vyšších poloh by řidiči neměli vyjíždět bez zimní výbavy. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Sněhové jazyky se vlivem větru tvoří například v okolí Hlinska, Svitav a Poličky. Řidiči s nimi musejí počítat i na Červenohorském sedle, na Rychnovsku, na Blanensku nebo na Znojemsku. V lesích na Jičínsku by si pak měli dát pozor na větve padající pod tíhou mokrého sněhu na silnice. Náledí je například na některých silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji nebo na Vsetínsku.

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují. Pro nákladní auta nad šest tun je už více než týden uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se jen pluží a nákladní auta tudy neprojedou.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes zataženo až oblačno, postupně se na většině území ČR vyskytnou sněhové přeháňky. Na horách na severu a severovýchodě bude sněžení trvalejší, napadnout může až deset centimetrů nového sněhu.

