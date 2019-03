Řidiči parkuji na blikačkách běžně, ukazuje video. Zneužívají nouzové stání

Stačilo objet Václavské náměstí a Vinohrady, místa s hustou dopravou, ale zároveň vysokou koncentrací služeb, aby kameraman zachytil zhruba desítku podobných hříšníků. Problém nejsou ale pouze v centru, k přestupkům docházelo také v okrajových Lužinách.

„Myslím si, že by si každý řidič měl především uvědomit nejen strach z postihu, ale především nebezpečí, které hrozí jemu ale i všem okolo,“ říká dopravní expertka z Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová. Řidič ohrožuje při vystupování z automobilu v nepřehledné silnici nejen sebe, ale především může způsobit problémy ostatním.

„Řidič přijede k automobilu, který bliká, před automobilem ale není žádná kolona, a tak ho objede. Pokud to není čtyřproudá silnice, zákonitě vjíždí do protisměru a vzniká nebezpečí,“ popisuje Jakešová problém typický pro centra měst.

Použití výstražného světelného znamení, jak se správně říká blikačkám, samozřejmě své opodstatnění má. To, kdy je možné tento nestandardní signál zapnout, vymezuje zákon.

Důležité jsou okolnosti

„Výstražné světelné znamení zákon připouští ve dvou variantách,“ vysvětlil pro iDNES.cz ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Do první kategorie spadá nečekaná porucha automobilu, případně problémy s nákladem nebo třeba nevolnost řidiče či spolucestujícícho. V takovém případě musí řidič svoje vozidlo co nejrychleji označit výstražným trojúhelníkem.

Druhým příkladem je upozornění ostatních řidičů na možné nebezpečí, typicky třeba na kolonu. Oba případy přitom spojuje jeden důležitý prvek. Nejsou závislé na vůli řidiče.

„Zákon definuje příklady nouzového stání, asi těžko někdo může říci, že nouzově stojí proto, že jde nakoupit do prodejny nebo vybrat peníze z bankomatu,“ doplnil Lerch. Z jakého důvodu řidič stojí na kraji silnice, ale nedokáže vyhodnotit samostatně žádný automatický systém. Jestli se na nenadálé komplikace jen vymlouvá, a přitom si šel do večerky koupit rohlíky, dokáže posoudit pouze policista. Dokazování přestupku na základě videozáznamu může být komplikované, pro řidiče je jednodušší se z něj vymluvit.

„Neoprávněné stání a současně užití výstražného světelného zařízení se nejčastěji kvalifikuje jako přestupek, za který hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč na místě, ve správním řízení pak 1 500–2 500 korun,“ uvedla za ministerstvo dopravy tisková mluvčí Lenka Rezková.

Postih je tak v podstatě stejný jako v případě špatného parkování, i když jde o provinění, které může být potenciálně mnohem nebezpečnější. Přestupek nemá samostatnou kategorii a z policejních statistik proto nelze vyčíst, jak častý je to problém a kolik za něj ročně čeští řidiči zaplatí.

Na druhé straně jsou ale řidiči často v nepříjemné situaci. Parkování v centru města je úkol, který může trvat i desítky minut. Celou věc navíc komplikují modré zóny. Řidič se proto raději rozhodne, že zariskuje a na pár minut zaparkuje na kraji silnice. Jestli je bankomat na vhodném místě, na němž řidiče zbytečně neprovokuje k porušení zákona, město neřeší.

„Celoměstská koncepce umisťování bankomatů ve městech v podstatě neexistuje,“ říká tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Marek Vácha. Pokud chce banka umístit svůj bankomat v budově, která má soukromého vlastníka, stačí pro to jen ohlášení. Přísnější pravidla platí pro historické centrum města, tam se k záležitosti musejí vyjádřit také památkáři. Stratigie pro to, jak daleko by měl být bankomat například od nejbližšího parkoviště, ale není.

Firmy většinou sledují především obchodní logiku. Důležité pro ně je, aby bylo v okolí hodně chodců, kteří budou moci nabízenou službu využívat. Řidič si tak musí poradit, jak umí.