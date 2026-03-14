Doplatky za léky mají limit. Jak se dá zjistit, jestli jste ho už překročili?

Do konce roku 2024 po vás v lékárně mohli chtít doplatek za léky i v případě, že už jste se „nadopláceli“ dost. Stanovený limit, ve většině případů 5 000 Kč ročně, sice zdravotní pojišťovny hlídaly, ale až zpětně. Kdo přeplatil, tomu peníze vrátily. Od ledna loňského roku je to ale jinak.
Limit se hlídá přímo přes systém eRecept, což znamená, že platbu přes 5 000 korun už po vás v lékárně chtít nemohou. Místo abyste platili a pak od pojišťovny inkasovali peníze zpět, od zaplacení 5 000 korun v daném roce po vás prostě v lékárně žádný doplatek chtít nebudou, i kdyby lék na předpis s doplatkem byl.
Někteří lidé mají ale limit snížený. To znamená, že místo pěti tisíc korun za rok za léky na předpis doplatí ročně maximálně 500 nebo 1 000 korun. Pro koho platí jaký limit?
Ochranné limity u doplatků za léky
- 5 000 Kč platí pro většinu dospělých obyvatel ČR.
- 1 000 Kč se vztahuje na děti a mládež do 18 let a také na seniory od 65 let do 70. narozenin.
- 500 Kč je pak ochranný limit pro seniory nad 70 let, pro lidi s invaliditou 3. stupně a některé případy 2. stupně (záleží na tom, zda daná osoba pobírá invalidní důchod či ne).
Nejnižší limit platí pro lidi v druhém či třetím stupni invalidity. Zda tento nárok máte, by měl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který spravuje eRecept, vědět od České správy sociálního zabezpečení. V některých případech může předání této informace váznout a nárok na nižší limit je potřeba si pohlídat.
Kdy si pohlídat limit doplatků na léky?
Zatímco u limitu 1 000 Kč problém nenastává, protože je daný čistě věkem, zádrhel může přijít u sníženého limitu 500 Kč. Kdy se může stát, že se vám počítá limit 5 000 korun, zatímco byste měli mít snížený?
- Když se u vás měnil invalidní důchod na starobní.
- Když vám snížili stupeň invalidního důchodu a potom ho opět zvýšili.
- Když máte třetí stupeň invalidity teprve krátce.
- Pokud vám byl invalidní důchod pozastaven a opět aktivován.
- Pokud berete důchod od jiné instituce než od ČSSZ (např. ze zahraničí).
Co dělat, když u vás eRecept neuplatňuje snížený limit?
Nejrychlejší cestou k nápravě je doložit své zdravotní pojišťovně posudek o invaliditě. Jinak může dojít k prodlení, například vám bude limit aktivován až po první výplatě obnoveného invalidního důchodu.
V případě, že penzi dostáváte od jiné instituce než ČSSZ, posudek doložit musíte, protože jinak pojišťovna ani SÚKL tuto informaci nezjistí.
Jak si zkontrolovat čerpání ochranného limitu?
Nejsnáze v aplikaci eRecept. Pokud vám není používání aplikací blízké, můžete při vydání léku s doplatkem požádat lékárníka, aby vám vystavil doklad s uvedeným započitatelným doplatkem. Lékárník při nahlédnutí do systému zároveň ihned uvidí, jaké je vaše aktuální čerpání limitu.
Aplikace eRecept: Jak funguje?
Aplikace eRecept je ke stažení pro Android i iOS. Abyste se v ní dostali ke svým údajům, musíte se do ní po instalaci přihlásit. Přihlašování je stejné jako například do datové schránky nebo do klientské zóny na portálu Moje daně, můžete k němu použít například svoji bankovní identitu.
Aplikace vám ukáže, jaký máte limit doplatků, kolik z něj ještě zbývá v daném roce, ale také seznam eReceptů, které jsou platné a ještě jste si na ně nevyzvedli léky. Lze se také podívat na historii předepsaných a vydaných léků včetně data a lékaře, který vám lék předepsal.
Do aplikace si můžete přidat i své děti a sledovat limity a jejich naplnění i u nich.
Jaký doplatek je započitatelný?
Ne každý doplatek za lék na recept se zahrnuje do ochranného limitu. Pokud má lék více variant se stejnou účinnou látkou, doplácet můžete pokaždé jinou částku.
„V každé skupině léků je vždy nějaký lék nejnovější a má také nejnižší doplatek. A právě tento doplatek je započitatelný do vašeho ochranného limitu,“ uvádí Česká lékárnická komora. Když tedy zaplatíte například 50 korun za lék, který má variantu s doplatkem 30 korun, započítá se vám do limitu jen 30 korun, i když jste ve skutečnosti platili víc.
Cena stejného léku se může také lišit v jednotlivých lékárnách, započitatelný doplatek je ale stejně vysoký, ať už s ním platíte přirážku nebo ne. „Lékárny si mohou totiž do ceny léku zahrnout svůj příplatek (tj. v souladu s legislativními předpisy zohlední obchodní přirážku v plné, částečné či nulové výši), který se do ochranného limitu nezapočítává. Některá léčiva nejsou hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění vůbec,“ vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová. Příkladem takových léků jsou třeba Paralen nebo Imodium.