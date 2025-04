Pacienti měli podle Válka dostat možnost platit nově jen rozdíl ceny mezi odlehčenou a klasickou bílou sádrou, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění, nebo třeba rozdíl ceny za laserovou operaci křečových žil.

Ministr zdravotnictví obhajoval pozměňovací návrh, který podali poslanci ODS a TOP 09 k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nepodařilo se mu ale přesvědčit ani koaliční partnery - hnutí STAN ani většinu lidovců.

„Není jasně stanoveno, co je standard,“ zdůraznila v úterý místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová s tím, že hnutí nápad ODS a TOP 09 nepodpoří. Upozornila také, že ani nebyl součástí původního vládního návrhu.

„Potřebujeme zdravotnictví, které je schopné nabídnout péči pro všechny, ne jen pro ty, kteří jsou za to schopni zaplatit,“ varovala před přijetím návrhu ODS a TOP 09 ve Sněmovně poslankyně opoziční SPD Karla Maříková.

Je standardem injekce za čtyři hodiny? ptal se Farhan

Kategoricky proti bylo rovněž ANO. „Celý ten proces přijímání zákona je v naprostém chaosu,“ kritizoval stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan. Upozornil, že milion lidí v České republice nemá svého praktického lékaře, což vládní novela nijak neřeší.

„Je standardem to, když dostanete injekci za čtyři hodiny? Nebo když zaplatíte tisícovku, tak ji dostanete hned?“ zpochybnil snahu ministra prosadit připlácení za nadstandard, když přitom není nijak stanoveno, co přesně je standard hrazený ze zdravotního pojištění.

Poslankyně Romana Bělohlávková z KDU-ČSL stáhla návrh, aby byl výrobce těhotenských testů povinen opatřit obal vizuálně zřetelným upozorněním na internetové stránky poradenství sociálního a právního charakteru zaměřeného na zachování těhotenství. Pokud by návrh prošel, výrobcům, kteří by tak neučinili, by hrozil až dvoumilionový postih.

Poslankyně ANO Helena Válková a ODS Eva Decroix prosadily dvouleté prodloužení lhůty pro žádosti o odškodnění za protiprávní sterilizaci. Lhůta skončila na přelomu loňska a letoška.

Změna zákona, kterou nyní posoudí Senát, garantuje podle ministra Válka z TOP 09 i pro dospělé jednu pojišťovnou hrazenou variantu zubní výplně. „Stále bude existovat plně hrazená výplň i pro dospělé. Plně hrazené budou nevrstvené kompozity a chemicky nebo duálně tuhnoucí výplně. Ostatní výplně budou hrazené částečně,“ řekl už dříve ministr.

Zdravotní prohlídky řidičů budou povinné až od 70 let

Poslanci ve středu také schválili pravidelné zdravotní prohlídky starších řidičů až od 70 let místo nynějších 65 let. Věk by se měl zvýšit od příštího roku. Počítá s tím novela zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou dostanou k posouzení senátoři.

Očkovací průkazy budou v elektronické podobě a ePoukazy na zdravotnické prostředky, jako jsou berle, injekce, obvazy nebo pleny, budou lékaři vydávat až na výjimečné případy povinně.

Doklad o zdravotní způsobilosti už motoristé nebudou muset vozit s sebou, závěry posudku budou pro kontrolu v registru řidičů. Obdobně to bude platit i pro posudky na žadatele o řidičské oprávnění a v dalších situacích.

V registru pacientů má být v reakci na střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z předloňského prosince nově údaj, že pacient je držitelem oprávnění k nakládání se zbraní. Pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že jeho zdravotní způsobilost držení zbrojního průkazu vylučuje nebo omezuje, informuje o tom praktického lékaře, respektive policii.

Ve sdíleném zdravotním záznamu pacienta se budou kromě základních údajů o krevní skupině či alergiích evidovat také údaje o účasti na preventivních vyšetřeních a screeningu.

Součástí novely je také úprava eZkarty a zavedení eŽádanky. Žádanky lékaři vydávají na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření. Lékař bude elektronickou žádanku posílat přímo poskytovateli, kterého o vyšetření žádá.