Superdávka nahradila čtyři dosavadní dávky, které vyplácel Úřad práce. Nejrozšířenější z nich byl příspěvek na bydlení. Přechod z příspěvku na superdávku probíhal od loňského roku. Lidé, kteří o tuto pomoc státu žádali prvně, dostali v případě schválení superdávku od ledna. Ti, kteří pobírali některý ze starých příspěvků a museli přejít na nový, měli původně superdávku dostávat od května, později se termín o čtvrt roku posunul. Poslední starý příspěvek jim tak přišel na účet v červenci. V srpnu ho nahradila superdávka. Anebo nic.
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Přísnější podmínky a menší normativy
Kritéria pro superdávku jsou přísnější, vyžadují například projít tzv. majetkovým testem, kdy člověk (resp. jednočlenná domácnost) může mít jen 200 tisíc korun na účtě, jedno auto a ne víc než jednu nemovitost k bydlení. Kromě toho se ale změnily i takzvané normativy, tedy částky, podle kterých se posuzuje, zda člověk nebydlí moc „draze“. A právě na tuto nenápadnou, ale významnou změnu, mnoho lidí doplatilo.
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„Ovlivnilo to slušné, pracující lidi, kteří chodí do zaměstnání a u kterých se nic nezměnilo,“ zlobí se žena z Ostravska, která patří mezi kritiky současného systému posuzování nároku na superdávku. Není sama. Na kancelář ombudsmana se kvůli tomu obrátilo od začátku roku přes 230 lidí. „Ohledně složky bydlení se na ombudsmana nejvíce obraceli jednotlivci, kterým byla přiznána superdávka výrazně nižší oproti příspěvku na bydlení. Často se jednalo o samostatně žijící seniory,“ sdělila redakci ombudsmanka Eva Kostolanská, která v červnu 2026 vystřídala v čele tohoto úřadu Stanislava Křečka.
Normativní náklady na bydlení se odvozují od počtu členů domácnosti a velikosti města, ale pouze velmi hrubě. Všechna sídla jsou rozdělena do pouhých tří kategorií, a to do 70 tisíc obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a zvláštní skupinu pak tvoří Praha a Brno.
Především se ale změnil výpočet normativů. Zatímco dříve u příspěvku na bydlení vycházel z tržního nájemného, které zveřejňoval Český statistický úřad, nyní je to jinak. Normativ se odvozuje pouze z nájemného, které platí žadatelé o dávku, tedy z mnohem menšího a ne zcela reprezentativního vzorku nájmů.
Změna je hlavně u jednočlenných domácností
„Zásadní roli hraje i stanovení samostatného normativu pro jednočlenné domácnosti, který je nižší než pro dvoučlennou domácnost (u příspěvku na bydlení byly stejné),“ doplňuje ombudsmanka Kostolanská. Právě to vede k nižší nebo nulové pomoci lidem, kteří bydlí sami.
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Nejsou to jen senioři. Například v Ostravě přišla o příspěvek mladá svobodná žena, která bydlí v malém bytě pronajímaném společností Heimstaden. „Pracuje v sociálních službách, kde platy nejsou zvlášť vysoké. Ještě v červenci měla příspěvek asi 5 000 měsíčně, v srpnu už jí nepřišlo nic,“ popsala tuto situaci její matka. Dokud se vyplácely staré příspěvky, týkal se jí normativ 14 680 Kč měsíčně, nově je to 9 430 korun, tedy o více než pět tisíc méně.
Přišla o práci, ale příjmy se jí počítají pořád
Na další problém s výplatou superdávky upozornila redakci čtenářka, která žije na Sokolovsku. Loni pobírala starý příspěvek na bydlení a do konce roku 2025 měla stejně jako ostatní stávající příjemci požádat o novou superdávku. Stát tehdy sliboval několikaměsíční přechodné období, nová dávka měla lidem přijít již v květnu (novým žadatelům již dříve).
V listopadu loňského roku si tedy tato samoživitelka požádala o superdávku, ale v prosinci přišla o práci. Její příjmy se tak radikálně změnily. Jenže úřad ji stále posuzuje podle starých výdělků. „V listopadu jsem samozřejmě nevěděla, že zavřou firmu,“ vysvětluje. Ještě v červenci dostala příspěvek na bydlení podle starých údajů o výdělku. „Posuzují mě podle příjmu, jaký jsem měla loni v srpnu, září a říjnu. Je to nespravedlivý systém, odvoláváte se, píšete ombudsmanovi, a nikdo vám není schopen poradit ani pomoci,“ popisuje svou zkušenost.
Superdávka
Dozvěděla se prý jen to, že nový příjem bude moci doložit až v říjnu. Mezitím jí ale skončí i doba, po níž dostává podporu v nezaměstnanosti. I tu vyplácí Úřad práce, pod nějž spadá i superdávka. „ Všechno mají v Jendovi a přitom se vychází z rok starých, dávno neexistujících příjmů. Systém, který měl zjednodušit žádosti, se minul účinkem a absolutně selhal,“ netají se tato žena svým rozčarováním. Dříve se příjmy a náklady na bydlení dokládaly čtvrtletně, po přechodu na novou dávku se zpočátku vychází z již dříve doložených údajů. V říjnu 2026 budou žadatelé dokládat příjmy a náklady na bydlení za letošní červenec, srpen a září.
Změna superdávky na bydlení od října
Od října by se navíc měla složka na bydlení změnit. Normativy se budou jinak počítat, místo rozdělení měst na tři kategorie bude hrát roli okres.
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Podle analýzy organizace PAQ Research je to krok správným směrem, má ale své limity. „Ministerstvo stanovuje normativy pomocí dat o nájmech současných příjemců dávek. Pro některé kombinace okresu a velikosti domácnosti však není k dispozici dostatečně velký vzorek údajů domácností,“ vysvětluje analytik Samuel Galan a dodává, že v takových lokalitách se normativní nájmy nejvíce odchylují od tržního nájemného. Například na Rokycansku je u pěti a vícečlenných domácností normativ 10 096 korun, odhadovaná tržní cena nájmu ale dosahuje 15 680 korun.
Redakce o bližší vysvětlení a komentář k novým normativům požádala i ministerstvo práce a sociálních věcí, odpověď ale přes urgenci nedorazila. Na sociálních sítích MPSV zveřejnilo informaci, podle níž má nový výpočet zohledňovat situaci zranitelných domácností.
Konkrétní výše normativů není ještě známá, ministerstvo práce a sociálních věcí ale slibuje, že u běžných domácností má rozhodovat 50. percentil nájemného ze stanoveného vzorku, u zranitelných 75., tedy cena nájmu, přes niž se přehoupne jen čtvrtina vzorku nájemného. Konkrétní podklady chce mít ministerstvo zpracované tak, aby říjnová dávka mohla být už vyplacená podle nových výpočtů.