Kvůli nižšímu růstu penzí osloví ANO zvoleného prezidenta Pavla dopisem

„Nechceme, aby to bylo dříve v médiích než u prezidenta,“ odvětil v pondělí šéf stínové vlády ANO Karel Havlíček na to, zda by bylo možné dopis získat. Hnutí ANO ho nejspíš zveřejní až před začátkem schůze Sněmovny, která pokračuje v úterý odpoledne. Novelu o nižší valorizaci penzí v úterý dopoledne projedná senátní sociální výbor.

„Pan prezident řekl, že se vyjádří desátého. A tam se uvidí, jestli je to je totální totalita, jestli i pan prezident, váš kandidát, bude součástí této nové totality, nebo, jak se to často stává, když je někdo zvolen, tak zapomene a bude hodný a bude chtít spojovat,“ řekl při projednávání vládního návrhu zákona ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš.

Vláda potřebuje, aby byla novela ve Sbírce zákonů nejpozději 22. března. Pokud by Petr Pavel, který řekl, že jasné slovo k zákonu poví až den po čtvrteční inauguraci.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo 1770 korun, jak by vyplývalo z nyní platného zákona. Omezení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Pokud novela, jejíž přijímání ve Sněmovně doprovázely mohutné obstrukce ANO a SPD, začne včas platit, ve státní kase letos zůstane 19,4 miliardy korun. Opozice se také kvůli novele chystá obrátit na Ústavní soud, pokud nezasáhne Petr Pavel.

Poslanci rozhodnou o programu svého jednání až poté, kdy se dvě hodiny po poledni sejdou na pokračování své schůze. Mohli by projednávat vládní návrh na zrušení Nejvyššího stavebního úřadu a podřízené soustavy krajských stavebních úřadů.

Jednání by tak v úterý mohla vyplnit debata o stavebním právu a souvisejícím návrhu nového zákona, který má nahradit vydávání stanovisek ve stavebním řízení podle devíti platných zákonů. Oba návrhy mají poslanci projednávat ve druhém čtení, kdy můžou přednášet své pozměňovací úpravy.