Politické boje do Dopravního podniku nepatří, říká generální ředitel Witowski

Dnes (v pondělí), se bude konat mimořádná dozorčí rada, na které se má projednávat odvolání členů představenstva DPP, kteří jsou obvinění v záležitosti týkající se zakázky z roku 2010 na zabezpečovací systém metra. Jak teď bude vůbec DPP fungovat, pokud dojde o odvolání dvou obviněných členů představenstva?

Chod DPP zůstane i v takové případě nedotčen a podnik bude i nadále fungovat úplně stejně. Představenstvo tvoří celkem pět členů, přičemž je usnášeníschopné i v trojčlenném složení. Primátor Bohuslav Svoboda vyzval kvůli aktuální kauze k odstoupení obviněné osoby. To se bavíme o dvou lidech. Dozorčí rada dále bude mít za úkol obsadit ta dvě uvolněná místa v představenstvu. Osobně chci ubezpečit jak zaměstnance, tak cestující, že tato situace se jich nijak nedotkne.

Náměstek primátora Zdeněk Hřib bude zřejmě usilovat i o vaše odvolání, přestože vy obviněn nejste. Co na to říkáte?

K mojí rezignaci není právní ani jiný důvod. Nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn a to platí i tomto případu. Po mém odvolání dokonce ani nikdo jiný než pan náměstek Zdeněk Hřib nevolá. Pan primátor v minulém týdnu pouze uvedl, že chce na pozici generálního ředitele DPP vypsat nové výběrové řízení. Pokud se tak stane, pečlivě zvážím, zda se do něj přihlásím.

Hřib po vašem odvolání ale volá opakovaně...

Je pravdou, že pan Hřib se mě snaží z DPP vyštvat dlouhodobě. Na osobní schůzce předminulý týden mi do očí řekl, že pokud sám neskončím, tak to tedy půjde po zlém. Dokonce se na mě velmi zvláštním způsobem snažil získat informace od mé bývalé ženy. To jsou za mě metody už opravdu hodně přes čáru, dalo by se říct metody minulého režimu. Uděláte, co my chceme, jinak vás zničíme profesně i osobně. Stejně tak se pan Hřib snaží dlouhodobě navodit dojem o mém manažerském selhání.

To se skutečně stalo? Lze to nějak dokázat?

Ano lze, ačkoli to bylo pouze bylo mezi čtyřma očima.

Není to tím, že obecně ohledně pozice generálního ředitele DPP panuje téměř tradice, že je vždy do něčeho zapleten, ať už ve větší nebo menší míře? Historicky třeba pan Dvořák. Vy jste ale nikdy s žádnou kauzou nikdy spojen nebyl. Jak toto vnímáte?

DPP je v podstatě od svého vzniku kolbištěm konkurenčních, ale i politických bojů. Jde o obrovskou společnost, zaměstnává 11 tisíc lidí a má obrat přes 27 miliard korun ročně. Často se dostává do zájmu dodavatelů, ale i politiků. Kauzy se zde bohužel děly po celou dobu, co DPP existuje, ale je potřeba říct, že nikdy nikdo za žádnou kauzu spojenou s DPP nebyl pravomocně odsouzen. Samozřejmě se i o mě v minulosti policie zajímala, zcela logicky, jsem generální ředitel. Vždy se ale jednalo jen a pouze o podání vysvětlení, svědectví. A to jsem vždy ochotně poskytl. Rozhodně mě nikdo nikam nevláčel a neodváželi mě v poutech, jak jsem zaregistroval v nějakých médiích.

V médiích dokonce zaznělo, že jste měl být součástí skupiny osob, pro které byly určeny úplatky. Policie zajistila excelovskou tabulku. Podle ní měl obviněný Jan Marek získat úplatky právě pro vás. Respektive přes něj měly putovat k vám? Více informací k tomu ale policie neuvádí. Můžete se k tomu vyjádřit?

Od pana Jana Marka, ani od nikoho jiného jsem nikdy peníze nedostal, nikdy mi nikdo žádný úplatek nenabídl a já ani nikdy žádný nepřijal. A potvrzují to zjištění orgánů činných v trestním řízení. Za celých téměř šest let, co v DPP pracuji, jsem nikdy nebyl z ničeho obviněn.

V čele dopravního podniku jste šest let. Co považujete za největší milníky vaší kariéry v DPP?

Pokud se budeme bavit o dopravě, naprosto klíčové je odblokování situace kolem metra D. Aktuálně je již ve výstavbě první úsek z Pankráce po Olbrachtovu. Dále jsme zahájili projekt automatizace trasy C včetně obnovy vozového parku. Co se týče tramvají, vysoutěžili jsme výrobce až na 200 nových moderních tramvají. Stejně tak jsme dokončili velkou obnovu vozového parku autobusů. Velký posun také nastal k rozšíření hybridních vozidel či trolejbusů.

Kolik nových tratí vzniklo vzniklo za Vašeho působení?

Je pravdou, že po opravdu dlouhé době DPP vybudoval velké množství nových tratí. Jen v letech 2020–2023 se nám podařilo zhruba 14 km kolejí nových tramvajových tratí a smyček. Předtím se naposled otevřela nová tramvajová trať v roce 2011 z Podbaby do Nádraží Podbaba o délce asi 500 metrů.

Když pomineme dopravu, co dalšího se podařilo?

Významně jsme posílili bezbariérovost. Aktuálně máme všechny autobusy nízkopodlažní. Dále jsme vybudovaly nové výtahy v metru, nájezdové rampy v metru, gap-fillery a další projekty, které denně zlepšují nastupování a vystupování nejen vozíčkářů, ale i rodičům s kočárky.

Jak se DPP rozvíjí?

Díky nárůstu provozního zisku jsme významně navýšili objem investic ve srovnání s obdobím před 2019. Konkrétně právě do rekonstrukce či výstavby nové dopravní infrastruktury a do modernizace vozového parku DPP v roce 2023 investoval v celkovém součtu 10,464 miliardy korun. Za období od roku 2019 se celkově bavíme o investicích za téměř 33 miliard korun.

Vypověděl DPP nějaké nevýhodné smlouvy? Jaké?

Přesoutěžili jsme nevýhodné smlouvy na reklamu, Insourcingem některých služeb jsme DPP ušetřili desítky milionů korun. Z práce v uplynulých téměř šesti let je jasně vidět, že DPP je plný skvělých lidí, kteří každý den odvádí fantastickou práci pro tohle město a nezaslouží si, aby byli vtahováni do různých politických her.