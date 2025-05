K 15. květnu bylo v Česku 1956 dětských skupin. Sousedské dětské skupiny pro děti od půl roku až do začátku povinné školní docházky mohou vznikat od začátku května.

Ve Sněmovně o novelu byl dlouho docela boj. „Já z toho nadšená nebyla, ale je to další alternativa, aby děti byly, tam kde rodiče chtějí,“ řekla poslankyně opozičního hnutí Jana Pastuchová, která v pondělí uspořádala kulatý stůl nazvaný Dopady novely zákona o dětských skupinách v praxi.

„Máte už nějaké žádosti o zřízení sousedských dětských skupin a kolik zájemců tam je?“ ptala se Pastuchová zástupců ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce.

Obdobný typ služeb je i Německu i Rakousku

„Je to model, který bude doplňovat mateřské školy a dětské skupiny,“ řekl dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Obdobné typy služeb fungují v zahraničí, například v Německu či v Rakousku. A zástupci MPSV ve Sněmovně opakovali, že jde spíše o doplněk, ne o základ systému.

Právě poslankyně ANO Pastuchová, která se na zájem o sousedské dětské skupiny ptala, byla k jejich vzniku při projednávání zákona velmi skeptická.

„Když jsme potřebovali pohlídat děti, tak jsme si je pohlídali, ale nepotřebovali jsme na to veřejné finance,“ říkala loni v červnu ve Sněmovně. „Já nevím, kde to má být, jestli v bytě nebo na zahrádce, jestli tam budou postýlky v obýváku, čtyři nočníky na toaletě v paneláku?“ ptala se tehdy Pastuchová, jak si to vláda vlastně představuje.

Sousedské dětské skupiny, tedy státem finančně podporované sousedské hlídání, je pro nejvýš čtyři děti. Při hlídání tohoto počtu dětí provozovatel skupiny dostane od státu více než 22 tisíc korun.

Jedno z dětí ve skupině, ale klidně může být vlastní, nebo i vnouče. Ale na jeho hlídání stát dávat peníze nebude. „Je zvláštní, aby stát přispíval na hlídání vlastních vnoučat,“ řekla k tomu ve Sněmovně na kulatém stolu Petra Kačírková, ředitelka odboru rodinné politiky, ochrany dětí a sociálního začleňování z ministerstva práce a sociálních věcí.

Další část odměny provozovatele sousedské dětské skupiny může být platba od rodičů, která nesmí za dítě překročit 319 korun za den, tedy 6380 korun za dvacet pracovních dní.

O případný nesoulad mezi sousedy kvůli sousedské dětské skupině se stát nestará

Pastuchovou při semináři také zajímalo, jak to bude, když někdo bydlí ve městě v několikapatrovém domě, kde byty jsou ve vlastnictví členů SVJ, a soused z vyššího patra se rozhodne provozovat sousedskou dětskou skupinu, což může znamenat třeba také větší hluk a méně klidu pro ostatní sousedy.

Zástupkyně ministerstva řekly, že o to se stát starat nemůže, ale musí si to vyřídit členové SVJ úpravou stanov.

Stravu dítěte s sousedské dětské skupině má zajistit rodič, provozovatel sousedské dětské skupiny se má starat jen o pitný režim. Podmínkou provozování sousedské dětské skupiny je bezúhonnost všech členů domácnosti poskytovatele služby a souhlas všech zletilých členů domácnosti s poskytováním této služby.

Když tam budou kamna, musí tam být ohrádka

Pro zřízení sousedské skupiny je podle vyhlášky, kterou podepsal ministr Jurečka, podmínkou tekoucí pitná voda, toaleta, umyvadlo a sprcha s teplou vodou. Místo pro děti musí být čisté a prostorné na hry, odpočinek, hygienu, cvičení i stravování. Zajistit se musí i možnost pobytu venku. Vybavení musí odpovídat věku i počtu dětí, má být podnětné pro jejich rozvoj. Prostředí musí být bezpečné. Je tak podle vyhlášky potřeba zakrýt ostré hrany či teplé radiátory, zajistit elektrické zásuvky i schodiště a odstranit toxické rostliny.

„Když tam budou kamna, musí tam být ohrádka, aby se dítě nemohlo popálit,“ zaznělo v pondělí ve Sněmovně.