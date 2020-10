Lidé polevili v návštěvách hospod, ale i v hygieně, ukázal průzkum

Situace se oproti jaru zlepšila, ale po letním obnovení ekonomiky se známky dalších problémů začínají objevovat u OSVČ. Vychází to z aktualizovaného výzkumu www.zivotbehempandemie.cz, který popisuje chování a dopady epidemie na domácnosti do konce září.

Podíl respondentů, kteří ztratili svou pracovní pozici, zůstává na stejné úrovni jako v letních měsících. K propadům dochází u skupiny OSVČ, ve které někteří hlásí ztrátu práce, ostatní pak značné snížení příjmů.

Home office jako zmírnění šíření nákazy

Home office konci září využívalo jen devět procent pracovně aktivních respondentů. Na jaře to bylo 23 procent. Další tehdy navíc nepracovali (ošetřovné, lockdown), takže do práce chodila jen zhruba polovina respondentů. Dnes se jejich podíl blíží 80 procentům. K vyššímu využití home office dochází v Praze a zejména pak v některých oborech jako IT nebo finance.

Přesto je využití tohoto způsobu práce na polovině jarního průměru. Lidé na home office přitom výrazně redukují svoje kontakty, což může omezovat šíření epidemie

Míra kontaktů se drží na poměrně stabilní úrovni. Lidé v průměru uvedli, že byli v týdnu ve významném kontaktu, tedy minimálně 5 minut osobně, s 22 lidmi, což je neměnný stav od června.

Sociální aktivity se do konce září razantně neměnily. Výrazně ale poklesl počet lidí, kteří chodí do hospod či restaurací, a to z letních 50 na 36 procent. Mírně klesá také počet rodinných návštěv.

Další aktivity se nemění, případně se mění nezávisle na obavách z šíření nákazy, ale zejména díky změně roční doby (cestování, výlety, atd...). Návštěvy kulturních a sportovních akcí se do konce září neměnily, ačkoli normálně by v této sezóně rostly.

Míra ochrany a obavy spojené s epidemií

Od začátku školního roku se také výrazně nemění míra ochrany před virem. Většinu z měřených aktivit, mezi které patří například používání roušky, mytí a dezinfekce rukou nebo vyhýbání se přeplněným prostorám, vykonává 53 procent dotazovaných, na jaře bylo toto číslo 83 procent. Míra ochrany narostla v první polovině září, ale už se nezvyšuje.

Výrazně poklesl počet lidí, kteří byli v uplynulém týdnu v hospodě, z letních 50 na 36%.

Obavy z epidemie vzrostly mezi všemi věkovými skupinami, zejména ale u respondentů starších 34 let. Ke zvýšení obav došlo celkově více u žen než u mužů. Je to spojené se zastoupením většího počtu žen mezi seniory, nicméně nárůst strachu žen je pozorován u všech věkových kategorií.

Ekonomické dopady a chování se příliš nemění. Přibývá stále více lidí, kteří mají obavy ze ztráty práce. Ekonomické obavy mohou růst s nezvládnutím druhé vlny epidemie. Obavy ze ztráty zaměstnání a tedy trvalého příjmu mimo jiné zvyšují tendenci respondentů šetřit, což může omezit ekonomiku.