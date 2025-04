Vláda má jednat o dopadu amerických cel či možném navýšení peněz pro policisty

Premiér Petr Fiala označil dříve cla za nešťastná a nesprávná. Neočekává, že by měla na Česko přímý dopad, ale jejich nepřímý dopad může být podle něj velmi silný.

Kvůli rozhodnutí o clech kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf opozičního ANO Andrej Babiš. „Nevím, co tím Trump sleduje, ale to, co dělá, je úplně šílené,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník.

Na programu má vláda i pravidelné vyhodnocení, jak je Česko připraveno k přijetí společné evropské měny. Vláda loni debatovala o možnosti stanovení termínu pro vstup do eurozóny nebo mechanismu směnných kurzů ERM II, ale neudělala to.

Ministr vnitra Vít Rakušan chce předložit vládě analýzu, která srovnává odměňování v bezpečnostních sborech a v armádě. Novela, která zvýšila náborový příspěvek a další benefity pro vojáky, totiž vytváří konkurenční výhodu při náboru do armády, argumentuje ministr vnitra. Rakušan se proto chce bavit o tom, aby bylo více peněz i pro policisty. „Na jedno místo policisty by připadalo od července o čtyři tisíce korun navíc,“ řekl.

Ministři projednají i koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem do roku 2035.