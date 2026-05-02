Po nehodě byl Jonášek v kritickém stavu převezen do traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Už během transportu museli zdravotníci zahájit resuscitaci, další následovala i po první operaci. „Po té první operaci ho znovu půl hodiny resuscitovali,“ popsal Jonáškův tatínek.
Jonášek má za sebou už čtyři operace a nyní dýchá pomocí tracheostomie. Zatím však nemůže mluvit. „Snaží se nějak zapojovat hlasivky, aby věděl, že tam jsou. Ale po těch týdnech to nejde jednoduše,“ přiblížil. Podle rodičů vnímá své okolí, poznává rodinu a reaguje, hybnost má však omezenou.
Podle otce nevědí, co se v lese přesně stalo. „Kluci tam byli sami, takže jak se to stalo, nikdo neví,“ uvedl. Podle blízkých rodiny, kteří sbírku na Donio.cz založili, si během návstěvy u známých děti bez vědomí rodičů v lese zkoušely vzduchovku, přičemž došlo ke střelnému poranění hlavy.
V nemocnici s Jonáškem zůstává maminka, jejíž přítomnost je podle lékařů pro léčbu důležitá. Rodina se mezitím snaží přizpůsobit i běžný život nové situaci. „Úplně všechno se změnilo,“ popsal otec. Zatímco Jonáškova maminka pečuje o syna v nemocnici, tatínek se stará o mladšího syna.
Další vývoj podle něj lékaři nedokážou přesně odhadnout. „Jestli se podaří alespoň částečně rozhýbat levou stranu a jestli bude o berlích nebo s hůlkou, to ani lékaři nedokážou říct,“ uvedl. Už nyní ale Jonášek podstupuje první rehabilitace a v nejbližší době ho čeká přesun do zařízení v Hořovicích.
Zásadní změny čeká i jejich domov, dosud totiž obývali pouze horní část domu. Rodina tak začala s úpravami přízemí domu, které musí být nově bezbariérové. „Začínáme dělat spodní patro, aby se tam dalo s vozíkem,“ uvedl Jonáškův tatínek.
Kdy se Jonášek bude moci vrátit domů, zatím není jasné. „To vůbec netušíme. Bude záležet na tom, jak bude reagovat na rehabilitace,“ dodal otec s tím, že návrat nelze očekávat v nejbližších týdnech.
Právě proto vznikla sbírka, která má rodině pomoci pokrýt nejen náklady na úpravy bydlení, ale i další péči a rehabilitace. Ty budou pro Jonáškův další vývoj klíčové.