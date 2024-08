Nesmím koupit ani lego. Otci umírajícího Vilíka vadí podmínky Donia

„Tati, už nemusím do nemocnice?“

„Ano Vilíku, když se budeš takhle hezky léčit doma, tak už ne.“

„Takže tu už s vámi budu doma navždycky, vážně?“

„Ano, lásko, budeš s námi doma už navždycky“.

Tento emotivní dialog vedl malý Vilík se svým otcem Michalem poté, co si rodiče v Motole vyslechli zdrcující zprávu. Sarkom postupuje, již není možná žádná dostupná léčba a prognóza dožití je v řádu nižších měsíců. Po uveřejnění článku a těžkého osudu chlapce a jeho rodiny se zvedla obrovská vlna solidarity.

Sbírka byla ukončena před více než týdnem a vynesla 4 659 950 korun od 8 129 dárců. Cílová částka 300 000 korun tak byla překonána mnohonásobně. Záměrem bylo, aby se otec Michal mohl plně věnovat rodině, manželce Heleně, která o malého Viliama pečuje čtyřiadvacet hodin denně, a druhému synovi Samuelovi a výtěžek pokryl potřebné rodinné výdaje.

Nyní s odstupem času, kdy se stav syna zhoršuje a rodina peníze potřebuje, ale narazili na podmínky společnosti Donio, která sbírku zastřešuje.

Na elektřinu, vodu a plyn

„Ve smlouvě stojí, že peníze můžeme využít pouze na elektřinu, vodu a plyn. Nemůžeme třeba zaplatit nějakou nutnou opravu bytu, aby to tu kluk měl stále hezké. Můžeme zaplatit léky, obuv a oblečení. Když jsem šel s kůží na trh a sbírka byla založena, netušil jsem, co nás čeká,“ povzdechl si otec umírajícího Vilíka, jehož stav se neustále zhoršuje.

Odmítá, že by peníze chtěl nějakým způsobem zneužít, například nákupem drahého vozu a odkazuje na znění sbírky, kde se uvádí, že sbírka pomůže Vilíkovi, aby v těžkých chvílích mohl být s celou svojí rodinou, pokryje rodinné náklady a výpadek mzdy.

Vilík v nemocnici po náročné operaci.

„Já přece nechci koupit drahé auto. Ale podle jejich podmínek nemůžu klukovi pořídit ani lego. Koupil jsem ho proto za své, máme asi dvacet krabic a společně ho skládáme. Kluka nemůžu vzít ani do kina. Podle nich by to bylo zneužití sbírky a podle pravidel ve smlouvě, pokud použiji peníze na cokoliv jiného, než jsem vyjmenoval, tak jim do pěti dnů propadnou a co jsem utratil, jsem povinen vrátit,“ vysvětluje tvrdé podmínky smlouvy Michal.

Ten má podle Donio vykazovat každý nákup a peníze tak bude čerpat v omezené míře podle skutečných nákladů. Na zábavu pro umírající dítě není prostor a smlouva to neumožňuje. „Kamarád v práci mi řekl, že kdyby to věděl, tak mi dá dvojku na dřevo a nikam nic neposílá,“ dodal otec Vilíka, který je vojákem z povolání. Podle svých slov očekával, že synovi dopřeje maximální blaho až do jeho posledního dne.

„Jenže oni mi podle svých slov neproplatí ani zmrzlinu pro kluka. Já se rozbrečel, když sbírka nabrala obrátek. Za tu neskutečnou solidaritu lidí a hlavně nám to se ženou dávalo naději, že nebudeme v červených číslech, ustojíme ty strašné, poslední chvíle. Klukovi dáme vše, co mu na očích vidíme, ale to bylo jen zdání,“ kritizuje podmínky sbírky.

Donio kritiku odmítá. Playstation proplatilo

Redakce iDNES.cz po stížnosti otce Vilíka oslovila sbírkovou platformu Donio.cz, aby uvedla, co vše je možné ze sbírky zakoupit. „Ve smlouvě běžně stanovujeme, na co se mohou peníze použít. To je naprosto standardní postup, který používáme u všech sbírek bez rozdílu. Je to jediná možnost, jak můžeme zajistit, že se peníze dárců použijí na účel, na který přispívali,“ říká zakladatel Donio.cz David Procházka.

„Co se týče sbírky pro Vilíka, mám od kolegyně informaci, že dnes (v pátek, pozn. red.) byly peníze odeslány. Standardně je posíláme maximálně do deseti dnů od ukončení sbírky, protože je potřeba počkat několik dní po ukončení na bankovní převody, které se typicky připisují s několikadenním zpožděním. Zároveň je také potřeba mít podepsanou smlouvu od příjemce. Zde jsme samozřejmě vnímali, že je potřeba celý proces co možná nejvíce urychlit vzhledem k povaze příběhu,“ dodává Procházka.

Donio.cz tedy peníze rodině poskytlo i bez nutného podpisu smlouvy, což otec Vilíka kvituje. „To jsem samozřejmě rád, ale slečna Rothová, která se mi po urgencích dnes (v pátek, pozn. red) z Donio ozvala, slíbila po mé kritice úpravu ve smlouvě. Jenže mi poslala stejnou, beze změny. Podepsat ji samozřejmě musím, jako voják mám bezpečnostní prověrku a musím zdůvodnit každou korunu na účtu,“ reagoval otec. V podmínkách smlouvy, kterou má redakce k dispozici, je výčet, na co lze a nelze peníze využít.

Donio proplatí elektřinu, vodu, plyn, internet, mobilní paušály, nákupy potravin, drogerie a léků, ale ne formou rozvážky, ozdravný pobyt, pokud jeho nezbytnost bude doložena lékařem, půjčovné za dětský invalidní vozík a další zdravotnické potřeby po doporučení lékařem. Dále oblečení a obuv pro dítě, na které je čerpána sbírka, v tomto případě Vilíka.

Neproplácí fond oprav bytu, pojištění domácnosti či automobilu. Dále nehradí ze sbírky žádné zábavní platformy, jako je Netflix, HBO, zábavné služby Apple, ani třeba Playstation. Hradit nelze ani hračky, nákup zábavné elektroniky, hry do konzolí, servis a provoz vozu, včetně nákupu pohonných hmot, vstupné do kin, zábavných parků, ZOO a tak podobně.

Striktní nastavení podmínek Procházka obhajuje a vysvětluje podmínky čerpání prostředků. „Účel využití si vždy stanovuje zakladatel sbírky před jejím spuštěním. Vámi zmiňované kino, zábavní park a pořízení Playstationu jsme nicméně uznali. V těchto nákladech žádný problém není,“ dodává.