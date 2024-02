Ucho vrátí pětiletému Matýskovi operace za miliony. Rodiče založili sbírku

Než se Matěj narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že něco není v pořádku. „Všichni se na mě usmívali, ale všiml jsem si, že je jejich radost trochu rozpačitá, jako by něco nebylo v pořádku. A později jsem to pochopil – když mě totiž příroda kousek po kousku modelovala, zapomněla na mé pravé ouško,“ píše se v úvodu sbírky na internetu.

Matějův ušní boltec se během těhotenství téměř nevyvinul. Zároveň trpí absencí zvukovodu (atrézií), která vede ke ztrátě sluchu. Jde o poměrně vzácnou poruchu, kterou trpí zhruba jedno z 15 tisíc narozených dětí.

„Podle CT mu úplně chybí zvukovod, místo něj má kost. Na vyšetření je ale vidět, že má zachovalé středouší. To je pro nás výborná zpráva,“ vysvětluje Matějova maminka Lenka Křížová.

Kvůli poruše trpí chlapec těžkou nedoslýchavostí. S tou mu částečně pomáhá speciální čelenka, díky které může lépe vnímat svět okolo. Problém ale představuje prostorové vnímání. „Má problém poznat, z jaké strany daný zvuk přichází,“ popisuje maminka.

Operaci je nutné udělat co nejdříve. Náprava atrézie je možná pouze zprůchodněním a modelací zvukovodu, ta se ale v Česku neprovádí. Vytvoření nového boltce je u nás sice možné, ale obvykle se provádí ze žeberního štěpu ve třech až čtyřech fázích a výsledky nejsou uspokojivé. Matějovi rodiče proto zvolili jinou variantu, a to operaci v Kalifornii.

Tamní lékaři se na plastiku zvukovodu specializují. „Operace je hodně náročná. Bojíme se toho, protože tam mohou vzniknout komplikace. Ale jsme v kontaktu s dětmi, u kterých se to povedlo a vrátil se jim sluch,“ říká Křížová.

Termín operace je s klinikou v USA domluvený na červenec. Podle maminky je to zčásti i proto, aby mohl Matěj nastoupit do první třídy už s novým uchem. „Jde o to, aby se mu děti nesmály. Ve školce to ještě jde, ale nevíme, jak to bude ve škole,“ svěřuje se.

Od založení sbírky se podařilo vybrat přes 300 tisíc korun, do jejího konce zbývají dva týdny. „Jsme úplně nadšení. Je to pro mě hodně dojemné, nečekala jsem, že mohou být lidé tak štědří,“ říká maminka.

Matěj je jedním z mnoha dětí, kterým lidé ve veřejných sbírkách přispívají. Podobnou operaci podstoupil také čtyřletý Adámek. Jeho rodiče vybrali 2,5 milionu korun, chlapci pomohl i zpěvák Marek Ztracený. Zatím největší vlnu solidarity rozpoutal na podzim příběh dvouletého Martínka, který trpí syndromem AADC. Díky milionům od lidí mohl podstoupit léčbu ve Francii.