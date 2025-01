Náročný porod, potíže s pohybem. Dominik chce sám chodit, potřebuje rehabilitace

Příchod na svět nebyl pro Dominika a jeho dvojče Adama jednoduchý. Adam, který se narodil jako první, měl kolem krku omotaný pupečník a nedýchal. „Adámek se z toho dostal dobře. Protože byl první, měl rychlejší adaptaci,“ vzpomíná maminka chlapců Gabriela Tučková.

Dominik se narodil až 42 minut po Adamovi a byl dlouhou dobu bez kyslíku. Lékaři jej museli resuscitovat, následně strávil dva a půl měsíce na JIP. „Prošel si spoustou infekcí, takže měl hned na začátku spoustu antibiotik. Projevily se u něj křeče a epilepsie. Záchvaty měl ještě několikrát během pobytu na JIP,“ vypráví chlapcova maminka.

Dominikův boj ale nekončil. „Prognózy byly velmi špatné, až odrazující,“ říká Tučková. Chlapec trpí masivním refluxem a chronickým zahleněním, které způsobuje problémy s dýcháním. Kvůli komplikacím při porodu byl dlouhou dobu bez kyslíku, v důsledku toho nemá sací a polykací reflex. Lékaři mu proto zavedli sondu PEG, kterou dostává potravu přímo do žaludku. Definitivní diagnózu Dominik podle Tučkové nemá. Jeho zdravotní potíže se odvíjí od náročného porodu.

Stále má ale před sebou dlouhou cestu. Horní část Dominikova těla, především ruce, je ochablá. Kvůli tomu se špatně hýbe. Podle maminky ale dělá pokroky a cílem pro Tučkovy nyní je, aby dokázal udělat první samostatné kroky, ať už sám, nebo s chodítkem.

Lidé Tučkovým už v jedné veřejné sbírce pomohli, a to na léčbu pro oba chlapce po náročném porodu. Tehdy se podařilo vybrat celkem 900 tisíc korun. „Rozhodovali jsme se, jestli založit i druhou sbírku. Člověk cítí pokoru, že je to podruhé. Jsme opravdu vděční za přátele, kamarády i cizí lidi, kteří nám píšou vzkazy. Strašně si toho vážíme,“ říká Tučková.

Milion korun na rehabilitace

Sbírka pro Dominika má za cíl vybrat milion korun. Částka chlapci zajistí 19 týdnů intenzivních rehabilitací a dva pobyty ve specializovaných centrech na Slovensku a dva v Česku, jejichž cena se vyšplhá na 420 tisíc korun. Peníze zajistí také další náklady spojené s péčí o Dominika, jako jsou rehabilitační a stimulační pomůcky či zdravotnický materiál. Částka by podle Tučkových měla pokrýt náklady na péči na dva roky.

Tučkovi mají pro Dominika v plánu také „školu papání“ v Praze, kde by se chlapec mohl naučit jíst ústy. O odstranění sondy se Tučkovi pokoušeli už v listopadu 2023 na klinice NoTube v Rakousku, návštěva byla ale neúspěšná. „Dominik to má složité tím, že polyká na asi 20 procent. Závěr byl, že polykací reflex úplně nevymizel, ale je ochablý,“ líčí Dominikova maminka.

Kvůli ochablým svalům může Dominikovi strava zatékat do plic, což působí komplikace a bakteriální infekce. Rodina chce nyní vyzkoušet ambulantní program v Praze, protože je Dominik starší a loni v listopadu podstoupil operaci, při které lékaři řešili jeho reflux.

„Operace dopadla dobře, ale stále u něj přetrvává velké zahlenění. Pátráme dál, co mu to způsobuje. Máme za sebou negativní vyšetření na cystickou fibrózu, teď se zkouší, jestli nemá alergii na bílkovinu kravského mléka nebo na laktózu. Pokud se ani to nepotvrdí, máme v plánu krevní testy na další alergie,“ popisuje Tučková.

Podle Tučkové bylo největší výzvou pro Dominikovu rodinu prolomit prognózy lékařů. „Kamkoliv přijdeme na kontrolu, tak nám už lékaři mezi dveřmi říkají, že je neuvěřitelné, jakou cestu jsme ušli a jak se z toho Dominik vyhrabal. Chceme ukázat i ostatním rodičům, kteří jsou na tom podobně, že je důležitá vnitřní intuice a nenechat se odradit slovy lékaře,“ uzavírá.