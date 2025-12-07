Zákeřná rakovina slinivky se vrátila. Lidé Václavovi přispívají na léčbu v Německu

Eliška Hovorková
  17:27
Dvaapadesátiletý Václav Petrás loni prošel zdlouhavou léčbou zákeřného nádoru slinivky. Vše vypadalo dobře, před pár měsíci se ale vytvořil nový nádor. Specializovanou terapii v Česku nikdo neprovádí, pomoc proto našel v Německu. A protože léčba není hrazená ze zdravotního pojištění, musela se Petrásova rodina obrátit na veřejnost. Ve sbírce shánějí milion korun.
Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...

Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce snaží vybrat milion korun na léčbu v Německu. | foto: archiv Václava Petráse

Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...
Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...
Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...
Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...
10 fotografií

Příběh Václava Petráse přináší redakce iDNES.cz v rámci předvánočního seriálu Staňte se Ježíškem.

Začalo to v dubnu loňského roku bolestmi břicha, které vystřelovaly až do zad. „Na diagnózu jsme čekali dlouho. Vašek chodil po různých vyšetřeních a nikdo nemohl přijít na to, co to je,“ vzpomíná jeho nevlastní dcera Kristýna Smejkalová. Odpověď dostal Petrás až v červenci. Vyšetření CT ukázalo nádor na slinivce břišní. „V té době už byl neoperovatelný,“ dodává Smejkalová.

Sbírku pro Václava můžete podpořit ZDE

Ihned po diagnóze začala Petrásova rodina zjišťovat, kde by se mohl léčit. Jenže narazili. Na chemoterapii docházel do Pardubic, léčbu konzultoval i s lékaři v Brně. Marně. „Řekli nám, že léčba, kterou Vašek potřebuje, se tu dělá jen u nádorů na játrech, a to jen v některých stádiích,“ říká Smejkalová. Na platformě Donio.cz ale našla podobný příběh muže, který bojoval s rakovinou slinivky. Od něj dostala rodina doporučení na kliniku ve Frankfurtu nad Mohanem.

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Zanedlouho byl Petrás v péči německého radiologa Thomase Vogla. Ten doporučil léčbu chemoembolizací. Jde o zákrok, při kterém lékaři uzavřou cévu zásobující nádor, aby jej odřízli od živin. To nádor zmenší a zpomalí jeho růst. Zákrok se musel několikrát opakovat, pak Petrás do Německa dojížděl každý měsíc na kontroly. Bolesti měl sice stále, po každém zákroku ale byly méně intenzivní. Zároveň také podstupoval chemoterapii.

Jakmile byl nádor dostatečně malý, přišel čas na tepelnou ablaci. Při té se nádor ničí vysokou teplotou přímo uvnitř tkáně. Zjednodušeně řečeno se „spálí“. Jak se ale ukázalo, ani taková léčba nezaručí, že se rakovina nevrátí. „Pan doktor Vogl Vaškovi už u prvního nádoru říkal, že nikdy neví, kdy se to v něm znovu probudí. Není to tak, že nádor zůstane neaktivní,“ vysvětluje Smejkalová.

Kolotoč začal nanovo

Staňte se Ježíškem

Redakce iDNES.cz přináší v předvánočním čase druhý ročník seriálu Staňte se Ježíškem. Každý adventní víkend mohou čtenáři pomoci lidem, jejichž vážné nemoci nebo zranění jim nedovolují žít normální život.

Po srpnové kontrole ve Frankfurtu ještě všechno vypadalo nadějně. V září se ale vrátily silné bolesti a CT ukázalo nový nádor. „Byla to studená sprcha. Nepočítali jsme s tím. Nikdo z nás si nemyslel, že by se to mohlo stát znovu,“ popisuje Smejkalová. Celý kolotoč tak začal nanovo. Lékaři v Německu začali se zmenšováním nádoru a čekají, kdy jej budou moci „spálit“.

Chemoembolizace stojí 3900 eur (zhruba 95 tisíc korun), nelze ale dopředu určit, kolikrát se bude muset opakovat. Po loňské diagnóze podstoupil Petrás pět zákroků. S druhým nádorem má zatím za sebou dva, další je naplánovaný na 20. prosince.

Lidé s nádory mozku mají další šanci na život. Soud přiměl pojišťovnu platit

O pomoc žádala rodina už loni. Potřebnou terapii totiž žádná z českých zdravotních pojišťoven nehradí. Tehdy se na léčbu podařilo vybrat milion korun, na platformě Donio.cz přispělo celkem 673 dárců. Smejkalová se proto na veřejnost po roce obrátila znovu, i tentokrát se snaží vybrat jeden milion korun. Kromě nutných zákroků pomohou peníze pokrýt náklady na domácí léčbu i cesty do Německa a ubytování.

„Je to člověk s velkým srdcem, vždy s pozitivním přístupem ke všemu, především když jde o pomoc jeho rodině a přátelům,“ popisuje Petráse Smejkalová. „Vašek je největším opěrným bodem, především pro jeho tři dcery, které vede a podporuje je v každé těžké chvíli. Jedna z největších ran v jejich životě byla, když přišel Vašek o milující manželku a holčičky o maminku, která prohrála svůj boj s nádorem na mozku,“ píše na platformě Donio.

Smejkalová sbírku založila 19. listopadu, od té doby se jí podařilo vybrat 440 tisíc korun od 417 dárců. Lidé mohou přispívat na webu Donio.cz. „Děkujeme ze srdce všem, kteří mu pomohou vrátit šanci na život bez bolesti,“ vzkazuje Smejkalová dárcům v popisu sbírky.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Influencer má závodiště v Českém krasu. Černá stavba na večírky, kritizuje starosta

Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer.

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Komplex provozuje influencer a vicemistr světa v jízdě na koloběžce Richard...

Zákeřná rakovina slinivky se vrátila. Lidé Václavovi přispívají na léčbu v Německu

Václav Petrás bojuje se zákeřnou rakovinou slinivky. Jeho rodina se ve sbírce...

Dvaapadesátiletý Václav Petrás loni prošel zdlouhavou léčbou zákeřného nádoru slinivky. Vše vypadalo dobře, před pár měsíci se ale vytvořil nový nádor. Specializovanou terapii v Česku nikdo...

7. prosince 2025  17:27

Astronomické ceny a přitom vyprodáno. Aerolinkám se první třída vyplácí

Apartmán Residence aerolinek Etihad

Letecké společnosti po celém světě zvyšují investice do nejluxusnějších částí svých letadel. Cílem je nabídnout větší sedadla, kvalitnější gastronomii a více soukromí. Podle dopravců se tyto výdaje...

7. prosince 2025

Zmařili jsme pokus o puč, zní z Beninu. Vláda informovala o 14 zadržených

Záběry z afrického Beninu, kde došlo k potlačení pokusu o puč (7. prosince...

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc. Okolí hlavy státu ale uvedlo, že Talon je v bezpečí, armáda...

7. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  16:51

Německo v dohledné době neuzná samostatnou Palestinu, prohlásil Merz v Izraeli

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a německý kancléř Friedrich Merz hovoří v...

Německo v dohledné budoucnosti neuzná samostatný palestinský stát. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle něj je třeba nejprve krok za...

7. prosince 2025  16:38

Dopravní peklo v Římě. Za zpoždění hlemýždí MHD začne vyplácet odškodnění

Dopravní situace v Římě (10. října 2025)

Už při zpoždění o patnáct minut a více mohou římští cestující v hromadné dopravě požádat o finanční odškodnění. Právo na něj budou mít při nadměrném zpoždění spojů, které vznikne chybou dopravního...

7. prosince 2025  16:31

Štěstí v neštěstí. Požár domu v Jindřichově Hradci uhasil prohořelý bojler, škoda je i tak značná

V Jindřichově Hradci v neděli odpoledne hořel rodinný dům. Oheň uhasila voda z...

V Jindřichově Hradci v neděli odpoledne hořel rodinný dům. Oheň uhasila voda z prohořelého bojleru a prohořelého rozvodu vody. Požár způsobil škodu 1,5 milionu korun. Hasiči o tom informovali na síti...

7. prosince 2025  16:26

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo vánoční jarmark. Lidé si...

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo o druhé adventní neděli vánoční jarmark. Na prostranství hospodářského dvora u rymické tvrze nabízely své výrobky desítky prodejců a řemeslníků.

7. prosince 2025  16:26

Zákaz spalovacích motorů se může zmírnit, Brusel chystá změny pravidel

Montážní linka v mladoboleslavské Škodě Auto. Ilustrační snímek

Evropská komise zvažuje, že už 16. prosince představí nový balík opatření na podporu automobilového průmyslu. Podle informací agentury Reuters má jeho součástí být i změkčení plánovaného zákazu...

7. prosince 2025  16:14

Macron slíbil Nigérii pomoc proti únosům. Vyzval ostatní země, aby se zapojily

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s novináři po příletu na mírový...

Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli oznámil, že Francie posílí spolupráci s Nigérií kvůli únosům, které sužují africkou zemi. Prezident to uvedl po jednání s nigerijským prezidentem Bolou...

7. prosince 2025  16:04

Zemřel britský fotograf Martin Parr, s jemným humorem zachycoval všední život

Ve věku 73 let zemřel britský fotograf Martin Parr.

Ve věku 73 let zemřel britský fotograf Martin Parr, proslulý dokumentárními snímky s jemným humorem, které zachycovaly každodenní život. Úmrtí oznámila jeho nadace a agentura Magnum Photos, s níž...

7. prosince 2025  15:58

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

GLOSA: Nablýskaný Brahms. Festival slavil advent s hvězdným dirigentem

Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara vystoupil Chamber Orchestra of...

V Praze se zastavil hudební ředitel newyorské Metropolitní opery, dirigent Yannick Nézet-Séguin. Na mimořádném adventním koncertě Pražského jara provedl s Chamber Orchestra of Europe zdánlivě ne...

7. prosince 2025  15:30

Hotovost je stále třeba. Češi v ní vidí pojistku v případě výpadku elektřiny

Ilustrační snímek

Češi sice rádi platí bezhotovostně, ale bez bankovek a mincí se stále neobejdou. Přes šedesát procent Čechů uvedlo, že je rozhodně pro zachování hotovosti. Slouží podle nich jako záloha třeba pro...

7. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.