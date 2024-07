Chci tu ještě být. Motorkáři zbývá rok života, pomoci může nákladná léčba

První příznaky se objevily loni v září. „Bylo to na motorkářském srazu v Polsku. Při jízdě se mi udělalo špatně, jako bych měl kocovinu. Otevřel jsem si přilbu a měl jsem pocit, že budu zvracet. Najednou to ale odeznělo,“ líčí Lavička.

Nevolnost se vrátila asi po dvou týdnech, navíc se přidaly vidiny a pocit, že cítí aceton. Nesčetná vyšetření příčinu neodhalila, zlom přišel teprve ve chvíli, kdy z ničeho nic přestal chodit. „Zjistil jsem, že nemohu dát nohu před sebe. Pak se to ale uklidnilo,“ říká.

Podobný stav se opakoval ještě dvakrát, následoval převoz do nemocnice a CT hlavy. „Po vyšetření za mnou přišla doktorka z neurologie, vzala mě za ruku a říká: ,Pane Lavička, my si vás tu už necháme, máte nádor v hlavě.’ Musím říct, že mi to vůbec nedošlo. Jen jsem se zeptal, jak je velký,“ vzpomíná.

Při operaci lékaři odstranili téměř celý nádor, byl ale v blízkosti pohybového centra a při větším zásahu by hrozilo ochrnutí. Lavičkovi se po operaci ulevilo, stavy nevolnosti, které ke konci zažíval i pětkrát denně, zmizely. Pak ale přišla špatná zpráva. Nádor je zhoubný a velmi agresivní, Lavička tak musí každý měsíc podstupovat chemoterapii, a to až do konce života.

Lékaři mu nyní předpovídají rok plnohodnotného života. Naději ale představuje metoda OPTUNE, která by mohla prognózu prodloužit. „Vím, že ani tahle metoda mě plně nevyléčí. Ale je to pro mě šance žít déle. Vždycky jsem se těšil, že dceru Majdu naučím jezdit na motorce. Teď je jí patnáct a mohla by začít. A já nevím, jestli s ní budu moct být u toho,“ říká Lavička. „Chci tu ještě být,“ dodává.

Pojišťovna nepomůže

Metoda OPTUNE je drahá, měsíčně stojí 620 tisíc korun. Pojišťovna ale odmítá pomoci, a to i přes to, že pilotní studie metody proběhla právě v Česku v roce 2004 a od té doby se používá nepřetržitě. V některých evropských státech či v Kanadě je navíc hrazena ze zdravotního pojištění.

Terapie je neinvazivní, pacienti dostanou přístroj, který nosí na hlavě. Ten vysílá střídavý elektrický proud do buňky, která tak ztrácí schopnost se dělit. Léčba Tumor Treating Fields vytváří střídavé elektrické pole o nízké intenzitě přímo uvnitř nádoru, což vyvolává působení fyzikálních sil na elektricky nabité buněčné složky. Ty tak ztrácí schopnost se dále dělit. Jedním z průkopníků metody je klinický neurolog Josef Vymazal.

„Pilotní studie této metody proběhla v České republice a po 15 letech žije 20 procent pacientů, kteří byli do studie zařazeni,“ uvedl Vymazal před pěti lety v odborném časopise Onkologická revue. „Několik pacientů sleduji nyní již 20 let,“ říká. Lékaři léčbu předepisují alespoň na tři měsíce, delší terapie jsou ale pro pacienty přínosnější.

Sbírka na Lavičkovu léčbu je vypsána na celkem devět milionů korun, které by pokryly patnáct měsíců léčby. Taková doba by pro něj měla mít podle lékařů nejlepší efekt. „Každý měsíc, na který by se podařilo vybrat v této sbírce, je ale pro Míru nadějí,“ píše na Donio.cz Karolina Emanuelová, která sbírku založila spolu s Lavičkovými přáteli motorkáři a policisty.

„Čím více vybereme, tím větší má Míra šanci žít. Nejdřív se zdál být cíl devíti milionů nedosažitelný, nyní díky dárcům a dárkyním, kteří začali do sbírky přispívat, začínáme doufat, že se jej podaří naplnit nebo i překročit,“ dodává Emanuelová.

Od vytvoření sbírky se podařilo vybrat přes dva miliony korun, které by pokryly necelé čtyři měsíce léčby. Léčba by mohla Lavičkovi prodloužit život i o několik let.