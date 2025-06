„Je šílené, že si musíte hlídat, co veřejně řeknete, kam půjdete, co budete lajkovat na sociálních sítích, co budete sdílet a ukládat. Je to jiný svět,“ říká Čech, který studuje na univerzitě v Bostonu. Jeho identitu redakce chrání.

Koncem května oznámil ministr zahraničí USA Marco Rubio, že cizinci, kteří „omezují svobodu slova Američanů“ zejména na sociálních sítích, budou mít přístup do země i pobyt v ní obtížnější.

„Oznamuji novou politiku vízových omezení, která se bude vztahovat na zahraniční představitele a osoby, které jsou spoluviníky cenzury Američanů. Cizincům, kteří pracují, aby podkopávali práva Američanů, se nemá dostat výsady cestování do naší země. Ať už jde o Latinskou Ameriku, Evropu, nebo jiné části světa,“ uvedl Rubio.

Jeho resort také informoval, že omezení se mohou vztahovat na členy rodiny takových „provinilců“. Prezident Trump v dalším výnosu zahraničním zájemcům konkrétně o Harvardovu univerzitu přístup až na výjimky zcela zablokoval.

Zdůvodňuje to potřebou posílit národní bezpečnost a také tím, že na škole se prudce zvýšila kriminalita. Zároveň nabádá úřady, aby zvážily, zda neodebrat víza těm cizincům, kteří už na Harvardu studují. Soud tento výnos sice dočasně zablokoval a zástupci Harvardu a Trumpovy administrativy začali minulý týden znovu vyjednávat, ale nejistota trvá.

Mobil radši nechat doma

„Situace je velmi nepřehledná, pro zahraniční studenty, a to i ty z Česka, není příznivá,“ shrnuje Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce, který spadá pod tuzemské ministerstvo školství.

„Všechny americké ambasády světa a konzulární úřady dostaly stopku. Nesmějí zvát zahraniční studenty na pohovory ohledně vyřízení víz nutných pro cestování a studium do Států. Zároveň Američané mohou posuzovat aktivitu žadatelů na sociálních sítích. A na základě toho člověka otočit zpět domů klidně i na check-pointu na letišti,“ vyjmenovává Uhl.

Čech, který studuje v Bostonu elektrotechniku, začal vnímat přiostření situace na přelomu března a dubna.

„Tehdy se k nám dostaly zprávy, že jedna zahraniční studentka byla kvůli roky staré aktivitě deportovaná. Vyjadřovala se k politice. Nedlouho poté přímo v Bostonu hledali jednoho konkrétního člověka agenti imigračního úřadu, ale zpočátku se ani neprokazovali. Tehdy jsme si se spolužáky i ve sportovním týmu, kde působím, řekli, že je potřeba začít si dávat pozor na to, jak se chováme. Začal být cítit tlak a logicky nervozita,“ líčí student, který stipendium získal právě i díky sportu.

Když začaly přicházet zprávy, že by americká administrativa mohla lustrovat chování cizinců na sociálních sítích, začal měnit své návyky. „Smazal jsem si Instagram, částečně i kvůli zkouškám, abych měl víc času na učení. Když byly v Bostonu protesty, radili jsme si nechávat mobily raději doma. Už jen kvůli trekování, ale také proto, aby nás to nelákalo sdílet fotky nebo komentáře, které jdou proti současné politice,“ dodává.

Aktuálně je v Evropě, do Ameriky se bude vracet koncem srpna, v září mu začíná semestr. „Studentské vízum jsem hned na začátku dostal na celé čtyři roky plánovaného studia. Snad bude všechno v pořádku,“ dodává.

Ve výrazně větší nejistotě je další mladý Čech, který se zatím na studium za oceánem jen těší. Prohlubovat znalosti by chtěl v oblasti přírodních věd. Od školy už dostal zelenou, ale víza zatím v ruce nemá. I proto nebude redakce jméno jeho ani univerzity zveřejňovat.

„Myslel jsem si, že nejobtížnější bude zvládnout přijímací řízení. Skládáte test z angličtiny a matematiky, kde musíte zazářit. Píšete eseje, posuzuje se váš prospěch na střední, všechny mimoškolní aktivity i úspěchy nad rámec výuky. Roli hraje i štěstí, doporučení a samozřejmě také peníze. Tím vším jsem prošel. A úspěšně. Ale zatím vůbec nedokážu odhadnout, jestli mě pustí do země. A včas,“ líčí muž, kterého ke studiu přijala jedna z prestižních amerických univerzit.

„Už tři měsíce vyřizuju potřebné papíry. Čekám, jestli to klapne, nebo ne. Je kolem toho strašný chaos. Škola se mi snaží pomáhat, ale také vlastně neví. A hlavně toho moc neovlivní,“ vykládá.

Potíže se záložními plány

Přitom času už není moc. „Nejde jen o to, že budu trnout do poslední chvíle. Samozřejmě řeším i záložní varianty, kdyby to v Americe nevyšlo. Jenže třeba stáže v Evropě se špatně domlouvají, když danému pracovišti nemůžete zaručit, že nastoupíte. Pokud by mi vše klaplo, jen bych dalším zájemcům o stáže blokoval místo,“ vysvětluje muž. „Je to hrozně frustrující v tom, že jste se někam dostali, ale geopolitická situace vám to neumožní,“ uzavírá.

Podle dat amerického Institutu mezinárodního vzdělávání studovalo v akademickém roce 2023/2024 v USA asi 800 českých vysokoškoláků na dlouhodobých pobytech. Ačkoli celkově tvoří cizinci v USA necelých šest procent studentstva, na nejprestižnějších školách je jich z jiných zemí více než čtvrtina. A na doktorských programech tvoří cizinci dokonce většinu.