Fialova poslední šance. Trumpova politika může rozhodnout české volby, míní experti

Šéf Bílého domu Donald Trump přerušil americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Spojené státy také zavedly cla ve výši 25 procent na dovoz z Kanady, Mexika a tarify zvýšily také Číně. Tento obrat v zahraniční politice Bílého domu může podle politologa Aleše Michala pomoci současné vládě v podzimních sněmovních volbách.

„Když se v kampani mluví o zahraniční politice, zejména pro Andreje Babiše to není příliš dobrá zpráva. On se chce zaměřovat spíše na domácí problémy. Ale vláda je v zahraniční politice silná,“ míní politolog Michal.

O možnosti využít zahraniční politiku ve svůj prospěch v předvolební kampani hovoří také expert na politický marketing Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „Jestli současné vládě něco jde, je to zahraniční politická orientace. Petr Fiala i velmi oblíbený ministr Jan Lipavský jsou v těchto tématech silní. V momentě, kdy se krize přiblíží k našim hranicím, může z toho vláda těžit,“ popisuje pro iDNES.cz Komínek.

Zahraniční politika se podle expertů může vůbec poprvé v historii stát rozhodujícím faktorem českých sněmovních voleb. Aby však Fialova vláda úspěšně využila své silné stránky, musí se jasně a ostře vymezit vůči Donaldu Trumpovi a jeho politice.

„To se ale v případě Petra Fialy dostatečně neděje. Je to do jisté míry dáno vnitrostranickou situací v ODS a zejména konzervativním křídlem, které tlačí na to, aby se tento postoj takto jednoznačně neformuloval,“ míní politolog, podle nějž by se vláda měla zaměřit také na jasnou podporu Ukrajiny a zmiňovat diplomatické úspěchy předsedy vlády.

Podle Komínka se pak kabinet bude snažit mít větší sílu v rámci Evropy, aby měl mediální příležitost prezentovat svůj názor. „Bude se účastnit mezinárodních konferencí, případně bude taková setkání pořádat,“ očekává expert na politický marketing.

Vzpruha pro ANO

Ačkoliv hnutí ANO bývalého premiéra Babiše vévodí volebním průzkumům s více než 30 procenty hlasů, preference mohou být ošidné. „Spousta jeho voličů by se potenciálně nemusela k volbám dostavit, protože mají pocit, že je to v uvozovkách vyhrané,“ vysvětluje Komínek.

Šanci na vyšší volební účast příznivců ANO vidí marketingový expert právě v reakci na potenciální kampaň současné vlády se zaměřením na zahraniční politiku. Babiš tak podle něj může nakonec ze situace těžit.

„Také Andrej Babiš může paradoxně získat reálnou vzpruhu. V momentě, kdy současná vláda získá novou živou vodu pro svou komunikaci, hnutí ANO může komunikaci postavit úplně stejně jako během prezidentských voleb. Pokud současná vláda zvedne zahraniční témata, což se stane, z druhé stany uslyšíme, že výdaje na zbraně jsou nesmyslné, že je to drahé a neefektivní a že bychom za to mohli pořídit spoustu podpory pro české lidi. Tento narativ bude dobře fungovat,“ míní marketingový expert.

Premiér Fiala ke zvýšení výdajů na obranu vyzval v projevu na konci února s tím, že by měly činit tři procenta hrubého domácího produktu. Zdůvodňuje to velkou změnou v americké zahraniční politice, která po Trumpově nástupu do Bílého domu nebude klást takový důraz na Evropu a její bezpečnost tváří v tvář Rusku.

Volby do Poslanecké sněmovny se letos budou v Česku konat nejdříve 12. a 13. září a nejpozději 3. a 4. října, než skončí čtyřletý mandát dosavadních poslanců. Termín vyhlásí prezident Petr Pavel nejpozději 90 dnů před jejich konáním, čas má tedy do léta.

Ve všech předvolebních průzkumech od posledních voleb jasně vede ANO, jeho preference se pohybují kolem 30 procent. Koalice SPOLU se pohybuje těsně pod 20 procenty. STAN má kolem deseti procent, SPD osm, Stačilo! a Piráti mezi pěti a šesti procenty, těsně kolem pěti procent mají také Motoristé.