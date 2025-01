Pavel ani Fiala na Trumpově inauguraci nebudou. Macinka nebo Turek ano

Donald Trump se oficiálně stane 47. americkým prezidentem v pondělí 20. ledna. Velvyslanec Stašek už na inauguraci obdržel pozvánku. Informaci jako první přinesly Novinky.cz, redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.

„Dle dohody tranzitního týmu nastupujícího prezidenta Trumpa a stávajícího týmu budou na inauguraci zváni pouze velvyslanci. Pozvánka velvyslanci již dorazila,“ uvedla Michut Ješátková na dotaz, zda se premiér Fiala nebo jiný člen vlády 20. ledna chystají do Washingtonu.

Podobně reagoval mluvčí Pražského hradu Vojtěch Šeliga. „Prezident se inaugurací neúčastní, obvykle bývá pověřen účastí český velvyslanec v místě,“ sdělil Šeliga.

Ani v minulosti nebylo obvyklé, aby čeští prezidenti a premiéři na inauguraci prezidentů USA jezdili. „Inaugurace je v Americe vnímaná spíše jako vnitropolitická záležitost. Přítomnost státníků cizích zemí není nutně očekávaná,“ vysvětlil amerikanista Kryštof Kozák z Univerzity Karlovy.

Prezident Pavel se v minulosti netajil tím, že je vůči Trumpovi velmi kritický. V roce 2022 během české prezidentské kampaně o Trumpovy dokonce prohlásil, že je „odpudivá lidská bytost“ a nemá ani zájem si s ním podat ruku. Podle Kozáka ale Pavlův dřívější výrok na pozvání nemá vliv. „Myslím si, že Donalda Trumpa teď zajímají úplně jiné věci a Česká republika je pro něj stát, který víceméně ignoruje. Nehledal bych za tím širší konspirace,“ míní Kozák.

Delegace Patriotů vyrazí do USA na týden

Na první inauguraci Trumpa v roce 2017 se z Čechů dostal mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka, vyslal jej tam právě bývalý prezident. Letos se akce současný předseda Motoristů sobě zúčastní znovu.

„Jedu tam v delegaci Patriotů pro Evropu, které jsou Motoristé součástí. Delegaci organizuje Santiago Abascal, španělský předseda strany Vox a prezident Patriotů. Evropská strana Patrioti to domlouvala s republikány,“ popsal Macinka iDNES.cz. Podle něj budou mít v USA týdenní program a budou se účastnit i dalších akcí pořádaných lidmi z Trumpova okolí.

„Vítězná strana inauguraci využívá k tomu, aby se potkali lidi z různých konců světa. V týdnu před inaugurací bude řada doprovodných akcí pro podobně politicky smýšlející osoby a bude to zajímavá příležitost se bilaterálně potkat s někým, s kým nemáte příležitost úplně často se vidět,“ dodal Macinka.

Účast potvrdil i europoslanec za Motoristy sobě a člen frakce Patrioti pro Evropu Filip Turek. Ten se v Americe už nyní nachází. „Pozvánky jsme dostali my, jako členové vedení, tedy bureau Patriots for Europe a vedení strany Patriotů,“ napsal Turek redakci. Loni zvolený europoslanec byl před americkými volbami velký Trumpův podporovatel.

Součástí frakce Patrioti je i hnutí ANO, v Evropském parlamentu má sedm poslanců. Do USA vyšle dva – Kláru Dostálovou a Ondřeje Knotka. Redakci iDNES.cz to řekl mluvčí ANO Martin Vodička. Otázku, jestli do Washingtonu pojede i předseda hnutí Andrej Babiš, nechal bez odpovědi.