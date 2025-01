Na Trumpově inauguraci zastoupí vládu i Fialův poradce Pojar. Babiš nepoletí

Pojar coby premiérova pravá ruka v zahraniční politice do Washingtonu odletí v pátek 17. ledna, v Americe stráví deset dnů. Premiér Petr Fiala (ODS) se na inauguraci nechystá a nepoletí tam ani prezident Petr Pavel. To ostatně ani nebývá zvykem.

„Prezident se inaugurací neúčastní, obvykle bývá pověřen účastí český velvyslanec v místě,“ popsal mluvčí Pražského hradu Vojtěch Šeliga. S Pojarem tak Trumpovu slavnostnímu okamžiku bude přihlížet Miloslav Stašek. Velvyslancem Česka v USA je od roku 2022.

Na inauguraci pak vyrazí ještě několik dalších českých politiků. Jedná se o zástupce stran, které jsou v Evropském parlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu. Chystá se tam předseda Motoristů sobě Petr Macinka spolu s europoslancem za tuto stranu Filipem Turkem, ten ve Spojených státech už je. Přidá se i předseda Přísahy Robert Šlachta.

Součástí Patriotů je i hnutí ANO. Jeho šéf Andrej Babiš do Washingtonu nepoletí, ANO tam vyšle dva europoslance. „Za nás se zúčastní Klára Dostálová a Ondřej Knotek,“ sdělil Babiš.

Zmínění politici budou součástí delegace, kterou organizuje předseda Patriotů, španělský pravicový politik Santiago Abascal. To on podle Macinky domluvil účast na inauguraci s republikány. Delegace má v USA strávit asi týden. „V týdnu před inaugurací bude řada doprovodných akcí pro podobně politicky smýšlející osoby a bude to zajímavá příležitost se bilaterálně potkat s někým, s kým nemáte příležitost úplně často se vidět,“ popsal Macinka.