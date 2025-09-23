Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert

V USA se lék s paracetamolem jmenuje Tylenol, v Česku například Paracetamol, Paralen či Panadol. Jsou to nejčastěji užívané léky, které srážejí teplotu a tlumí bolest. Mají se jich těhotné ženy bát?
Rozhodně nemusí panikařit. Zatím nemáme vědecký důkaz o tom, že by paracetamol byl přímou příčinou autismu. A nepředpokládám, že Trumpova administrativa předloží nějakou průkaznou vědeckou studii, která potvrdí opak. I když v biologii se věci mění a nic není nemožné.
Může tedy těhotná žena s horečkou užívat léky s paracetamolem? Nebo co jiného byste doporučil?
Obecně platí, že čím méně léků, tím lépe. A v těhotenství obzvlášť. Někdy však není vyhnutí. Když má těhotná žena teplotu, v Česku je paracetamol léčivem první volby. Doporučené je ale užívání co nejmenších možných dávek co nejkratší dobu.
Máme sice i jiné možnosti, třeba nesteroidní protizánětlivé léky s účinnou látkou ibuprofen, ty se však nedoporučují, protože mohou ovlivnit vývoj plodu, zejména po 30. týdnu těhotenství.
A co Acylpyrin či Aspirin?
Tyto léky obsahují kyselinu acetylsalicylovou, která kromě teploty snižuje i srážlivost krve. Tím ale zvyšují riziko krvácení při porodu, proto se také nedoporučují, zejména v poslední třetině těhotenství.
Není tedy bezpečnější pro plod, když se matka pokusí srazit teplotu bez léků, nebo ji prostě přetrpí?
Pro nenarozené dítě je horečka nebezpečná, hlavně v prvních dvanácti týdnech, kdy se tvoří orgány. Může ovlivnit metabolismus i buněčné procesy a způsobit vývojové vady plodu. Nejvíce ohrožené jsou srdce, mozek a páteř. Hrozí i zvýšené riziko předčasného porodu. Pokud je nutný lék, nejbezpečnější je některý s paracetamolem.
Ale i španělští vědci už před devíti lety zveřejnili studii, která prokázala u malých dětí, jejichž matky užívaly v těhotenství paracetamol, vyšší výskyt poruch pozornosti, ADHD i autismu.
Takové závěry přinesla studie, která zkoumala 2 644 těhotných žen a posléze asi 80 procent jejich dětí ve věku do pěti let. Jenže šlo o relativně malý výzkum. U těch hrozí velké riziko nesprávných závěrů ovlivněných i shodou náhod. Podle řady vědců se této studii nepodařilo jednoznačně potvrdit kauzální souvislost, tedy že příčinou poruch pozornosti nebo autistického spektra byl paracetamol.
Právě proto se poté švédští vědci pustili do rozsáhlé dvojitě zaslepené studie, která zkoumala přes 2,5 milionu dětí. A její výsledky vyvrátily předešlá tvrzení. Vyplynulo z nich, že paracetamol autismus nezpůsobuje. Závěry zveřejnil loni nejprestižnější lékařský časopis JAMA, kam se nedostane žádný text bez důkladné vědecké oponentury. Pro mě jde zatím o největší, nejkvalitnější a nejprůkaznější potvrzení toho, že paracetamol není příčinou autismu.
Takže jak vnímáte varování amerického prezidenta?
Jeho slova se opírají o analýzu výsledku různých studií, ze kterých vyvozuje nepodložené závěry. S jeho interpretací se jistě seznámí odborníci z lékových agentur na celém světě včetně českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nepochybně k tomu vydají vlastní stanoviska a doporučení.
K dnešnímu dni neexistuje na světě žádná dokončená klinická studie, která by prokázala kauzální souvislost mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a vznikem autismu u dětí. Většina dostupných výzkumů uvádí pouze společný výskyt obou faktorů, nikoli přímou příčinnou souvislost.
Nicméně i švédská studie má podle odborníků své limity. U zkoumání sourozenců podchytila jen 7,5 procenta matek užívajících v těhotenství paracetamol místo odhadovaných 50 až 60 procent. Stále proto existují předpoklady, že tato léčivá látka užívaná v těhotenství může souviset s mírně vyšším výskytem neurovývojových poruch u potomků, včetně autismu či ADHD. Zvlášť, když paracetamol prochází placentou.
Jde o stále o tytéž předpoklady, pro které však chybí jasné důkazy. Nicméně i proto se doporučuje těhotným ženám užívat tyto léky, jen když je to nutné, v co nejnižší dávce a co nejkratší možnou dobu, vždy po domluvě s lékařem.
Ale jak už jsem říkal, vhodnější lék na teplotu zatím bohužel není a neléčená horečka může pro dítě znamenat mnohem větší rizika. Trumpova rétorika souvisí zřejmě s tím, že v USA v posledních letech významně přibývá dětí s autismem. Ale spotřeba paracetamolu se přitom nijak nemění. Výskyt nemoci bude patrně ovlivněn celou řadou faktorů.