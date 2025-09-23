Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert

Ivana Lesková
  10:18
Prezident USA Donald Trump nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti horečce i bolesti spojil s vysokým rizikem autismu u dětí. „Podezření, že tato účinná látka souvisí s poruchami pozornosti i autistického spektra, panují už déle, ale podařilo se je vyvrátit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz odborník na bezpečnost léků, farmakoekonom Josef Suchopár.
Český odborník na bezpečnost léčiv a farmakoekonom Josef Suchopár je...

Český odborník na bezpečnost léčiv a farmakoekonom Josef Suchopár je přesvědčený, že americký prezident varuje před paracetamolem bez vědeckých důkazů. | foto: Peter Krajčovič

Donald Trump (22. září 2025)
Fotografie tabletek Tylenolu pořízená poté, co se objevily zprávy, že se...
ilustrační snímek
Nenávidím své oponenty, prohlásil Trump
14 fotografií

V USA se lék s paracetamolem jmenuje Tylenol, v Česku například Paracetamol, Paralen či Panadol. Jsou to nejčastěji užívané léky, které srážejí teplotu a tlumí bolest. Mají se jich těhotné ženy bát?
Rozhodně nemusí panikařit. Zatím nemáme vědecký důkaz o tom, že by paracetamol byl přímou příčinou autismu. A nepředpokládám, že Trumpova administrativa předloží nějakou průkaznou vědeckou studii, která potvrdí opak. I když v biologii se věci mění a nic není nemožné.

Může tedy těhotná žena s horečkou užívat léky s paracetamolem? Nebo co jiného byste doporučil?
Obecně platí, že čím méně léků, tím lépe. A v těhotenství obzvlášť. Někdy však není vyhnutí. Když má těhotná žena teplotu, v Česku je paracetamol léčivem první volby. Doporučené je ale užívání co nejmenších možných dávek co nejkratší dobu.

Paracetamol způsobuje autismus, tvrdí Trump těhotným. Vyzdvihl Kubu a amiše

Máme sice i jiné možnosti, třeba nesteroidní protizánětlivé léky s účinnou látkou ibuprofen, ty se však nedoporučují, protože mohou ovlivnit vývoj plodu, zejména po 30. týdnu těhotenství.

A co Acylpyrin či Aspirin?
Tyto léky obsahují kyselinu acetylsalicylovou, která kromě teploty snižuje i srážlivost krve. Tím ale zvyšují riziko krvácení při porodu, proto se také nedoporučují, zejména v poslední třetině těhotenství.

Není tedy bezpečnější pro plod, když se matka pokusí srazit teplotu bez léků, nebo ji prostě přetrpí?
Pro nenarozené dítě je horečka nebezpečná, hlavně v prvních dvanácti týdnech, kdy se tvoří orgány. Může ovlivnit metabolismus i buněčné procesy a způsobit vývojové vady plodu. Nejvíce ohrožené jsou srdce, mozek a páteř. Hrozí i zvýšené riziko předčasného porodu. Pokud je nutný lék, nejbezpečnější je některý s paracetamolem.

Ale i španělští vědci už před devíti lety zveřejnili studii, která prokázala u malých dětí, jejichž matky užívaly v těhotenství paracetamol, vyšší výskyt poruch pozornosti, ADHD i autismu.
Takové závěry přinesla studie, která zkoumala 2 644 těhotných žen a posléze asi 80 procent jejich dětí ve věku do pěti let. Jenže šlo o relativně malý výzkum. U těch hrozí velké riziko nesprávných závěrů ovlivněných i shodou náhod. Podle řady vědců se této studii nepodařilo jednoznačně potvrdit kauzální souvislost, tedy že příčinou poruch pozornosti nebo autistického spektra byl paracetamol.

Víme, jaký lék způsobuje autismus, hlásí Trump a avizuje historické oznámení

Právě proto se poté švédští vědci pustili do rozsáhlé dvojitě zaslepené studie, která zkoumala přes 2,5 milionu dětí. A její výsledky vyvrátily předešlá tvrzení. Vyplynulo z nich, že paracetamol autismus nezpůsobuje. Závěry zveřejnil loni nejprestižnější lékařský časopis JAMA, kam se nedostane žádný text bez důkladné vědecké oponentury. Pro mě jde zatím o největší, nejkvalitnější a nejprůkaznější potvrzení toho, že paracetamol není příčinou autismu.

Takže jak vnímáte varování amerického prezidenta?
Jeho slova se opírají o analýzu výsledku různých studií, ze kterých vyvozuje nepodložené závěry. S jeho interpretací se jistě seznámí odborníci z lékových agentur na celém světě včetně českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nepochybně k tomu vydají vlastní stanoviska a doporučení.

Kennedy v USA sníží výdaje na vývoj mRNA vakcín. Škrtne 500 milionů dolarů

K dnešnímu dni neexistuje na světě žádná dokončená klinická studie, která by prokázala kauzální souvislost mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a vznikem autismu u dětí. Většina dostupných výzkumů uvádí pouze společný výskyt obou faktorů, nikoli přímou příčinnou souvislost.

Nicméně i švédská studie má podle odborníků své limity. U zkoumání sourozenců podchytila jen 7,5 procenta matek užívajících v těhotenství paracetamol místo odhadovaných 50 až 60 procent. Stále proto existují předpoklady, že tato léčivá látka užívaná v těhotenství může souviset s mírně vyšším výskytem neurovývojových poruch u potomků, včetně autismu či ADHD. Zvlášť, když paracetamol prochází placentou.
Jde o stále o tytéž předpoklady, pro které však chybí jasné důkazy. Nicméně i proto se doporučuje těhotným ženám užívat tyto léky, jen když je to nutné, v co nejnižší dávce a co nejkratší možnou dobu, vždy po domluvě s lékařem.

Ale jak už jsem říkal, vhodnější lék na teplotu zatím bohužel není a neléčená horečka může pro dítě znamenat mnohem větší rizika. Trumpova rétorika souvisí zřejmě s tím, že v USA v posledních letech významně přibývá dětí s autismem. Ale spotřeba paracetamolu se přitom nijak nemění. Výskyt nemoci bude patrně ovlivněn celou řadou faktorů.

