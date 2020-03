Karanténa domova pro seniory by nás odřízla od rodin, boji se zaměstnanci

„Řekli nám, že máme počítat s možností, že se v případě výskytu koronaviru uzavře celý domov a s ním i my, pečovatelky. Ptali se, jestli jsou mezi námi dobrovolnice, které by do toho byly ochotny jít, ale nikdo se nepřihlásil. Máme všechny rodiny, většina z nás má děti nebo psa. Opravdu si nedokážu představit, kdo z nás by do toho mohl jít,“ řekla redakci iDNES.cz pracovnice v pražském domově pro seniory Eliška R., která si nepřála uvést celé své jméno.

Oslovili jsme desítky domovů pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem s otázkou, jestli s takovou situací počítají a jak by ji případně řešili.

Například Domov Barbora v Kutné Hoře je na to, že by se celý domov uzavřel do karantény a byl by v něm spolu s klienty také personál, připraven a vedení o tom informovalo i pracovníky.

Minimalizovat kontakt

„Jsme připraveni personálně i technicky. Máme dostatek surovin pro stravování, prostor pro odpočinek zaměstnanců i zajištění praní a desinfekce prádla. Zaměstnanci jsou připraveni na to, že naše služba nejde pozastavit a v případě karantény zařízení musí péče dále pokračovat. V případě potřeby počítáme i s případným povoláním záloh z řad studentů,“ uvedla vedoucí sociální pracovnice Jitka Koděrová z Domova Barbora.



Domovy pro seniory mají v případě onemocnění v budově vypracované krizové plány. „Všichni zaměstnanci pracují pouze v rouškách. Do budovy lze vstoupit jedině přes dezinfekční oblast. Krizový plán by byl realizován v součinnosti se Středočeským krajem a Hygienickou stanicí,“ uvedla Jana Vojtíšková z Domova seniorů v Benešově.

„Jsme připraveni i na skutečnost, že může dojít ke karanténě a zařízení by bylo uzavřeno, děláme ale maximum pro zajištění služby, například se snažíme v týmu vytvořit skupinky pracovníků, kteří budou na službě stále spolu, abychom minimalizovali kontakt více lidí, než je nezbytně nutné,“ vysvětlila Lenka Staníková, vedoucí charitního domova ve Slavkově na Uherskohradišťsku.

V případě výskytu koronaviru by domovy pro seniory pravděpodobně musely domov uzavřít i společně s personálem. „Pravděpodobně bych to odmítla. Svou práci mám ráda, ale nechci se jí úplně obětovat. Je to náročné, dělám dvanáctky, jsem potom ráda, že mám i svůj život. Doufám, že taková situace nikdy nenastane,“ sdělila Eliška R.

Roušky šijí do noci

Domovům pro seniory zoufale chybí ochranné pomůcky, i když není jasné, jak se situace změnila po tom, co Česko obdrželo letadlo plné ochranných pomůcek s Číny.



„Ochranné pomůcky jsme si zajistili sami, roušky jsme si nechali ušít. Respirátory a další ochranné pomůcky, které by chránili zaměstnance, nemáme, nejdou sehnat,“ uvedl David Ševčík, ředitel Domova pro seniory v Kostelci na Hané.

Charita Česká republika (Twitter) @CharitaCesko OČEKÁVÁNÍ ❌ REALITA: například Diecézní charita Plzeň na týden potřebuje 5 900 roušek, 290 litrů dezinfekce a 250 balení rukavic po 200 kusech. Od dvou krajů dostala tento týden 493 kusů roušek, 29 litrů dezinfekce a 200 kusů rukavic. Od státu nic. Jak s tím máme vystačit? 52 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle Lenky Staníkové ze slavkovského domova řeší stejně jako všichni nedostatečné zásoby ochranných pomůcek. „Pokud by stávající situace trvala i nadále, v řádu týdnů bychom se potýkali s akutním nedostatkem ochranných prostředků. Chybí nám dostatečné zásoby roušek, proto jsme se zapojili do výroby látkových,“ uvedla Staníková ze slavkovského domova s tím, že látkové roušky šijí doma do noci pracovnice.