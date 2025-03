Domovy pro seniory praskají ve švech, na místo se čeká déle. A bude hůř

13:00

Nápor na zařízení pro seniory rok od roku roste. I když se budují nové kapacity, na uspokojení poptávky to nestačí. Populace stárne a stále více lidí je odkázáno na cizí péči. Podle Českého statistického úřadu do roku 2050 přibude v tuzemsku téměř 900 tisíc obyvatel ve věku nad 65 let, dohromady budou tvořit téměř třetinu populace.