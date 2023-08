Dětem by se mělo číst až do dvanácti let, říká propagátorka čtenářství

Čtení je složitý evoluční proces. Na rozdíl třeba od chůze, kterou má dítě zakódováno v mozku hned po narození a naučí se chodit rychle, u čtení to tak není, je potřeba delší procvičování. „Často přestaneme dětem číst, když se to naučí v první třídě, ale děti vlastně mají problém s tím, že nejsou ještě hodně dlouhou dobu schopné číst takové knížky, jaké by potřebovaly,“ přibližuje v rozhovoru Zemanová.

Jak vlastně dnešní děti rády čtou?

Myslím, že je to lepší, než si mnohdy jako společnost myslíme i než se říká v médiích. Ale je hodně důležité si uvědomit, že dnešní děti čtou úplně jinak, než se četlo dříve. Čtou třeba na kartičkách deskových her nebo na internetu. Čtou tak více fragmentárně, ale také je to čtení a je pro ně hodně důležité. Tím si skládají informace a nasávají příběhy, naučný text a směřují k tomu, aby se něco dozvěděly o světě kolem, a to zdaleka nejen z knih, ale ze všech dalších možných zdrojů. Takže děti čtou a čtou dost, ale jinak.