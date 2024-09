Učme děti myslet kriticky, nabádá oceněný pedagog. Mobily využívá k výuce

Dal jste někdy žákovi poznámku?

Ano, ale už si nepamatuju, za co byla, poznámky píšu výjimečně.

Co tedy nejvíc funguje, aby vás žáci poslouchali a měl jste u nich autoritu?

Myslím, že mou výhodou je, že jsem muž, u dětí to v některých případech vzbuzuje víc respektu. Jinak se to snažím vybalancovat, aby ke mně měly důvěru, ale nebyl jsem přímo jejich kamarád. Je důležité držet si určité hranice a být pro ně autorita. Základem je být spravedlivý, férový, autentický a mluvit s nimi jako se sobě rovnými. Vzájemný vztah se pak vybuduje přirozeně. Samozřejmě nic z toho není jednoduché, taky se mi stane, že občas zakřičím.