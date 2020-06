Hašek z kandidatury na Hrad couvá. Prezidentem budu já, vzkázal Novotný

Plány Dominika Haška na prezidentskou kandidaturu loni vzbudily velký ohlas. „Všechno si člověk dokáže představit. Proč ne,“ odpověděla loni v červenci legenda olympijských her z Nagana na otázku, zda si dokáže představit být prezidentem. „Ale co bude za dva za tři roky, to člověk nemůže odhadovat. A potom se budu rozhodovat. Všechno je možné,“ upozornil.

Hašek si už tehdy byl vědom svých malých politických zkušeností. „Rád dělám věci, které jsou zodpovědné. Nepochybuji o tom, že funkce prezidenta je velmi zodpovědná, takže pokud bych to měl brát z této strany, tak bych byl výborný,“ přiblížil. „Prezident ale musí mít i celou řadu dalších kvalit, tak uvidíme,“ zakončil.

Po roce otázka ohledně prezidentské kandidatury přišla znovu. „Říkám, že mě to zajímá a že o tom přemýšlím. Nyní to ale neplánuji,“ uvedl v pátek bývalý hokejový brankář pro rádio Impuls. Nevyloučil ale, že se o post nejvyššího ústavního činitele může ucházet v budoucnu. „Do prezidentských voleb se případně zapojím za sedm let,“ dodal.

Že Hašek politické ambice má, ukázal už dříve. Loni vystoupil třeba na demonstracích organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii a zaměřených proti premiérovi Andreji Babišovi a jeho vládě.

Prezident nesmí být blb

Vývoje kolem Haškovy kandidatury si všiml i starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný. „Dominik Hašek odložil prezidentskou kandidaturu. Nejdříve prý 2028. To už nastupuji já,“ napsal v pátek na Twitteru muž některými považovaný za enfant terrible ODS, který v květnu oznámil, že by se v následujícím roce rád ucházel o mandát ve Sněmovně.

A připojil i tipy na příští prezidenty. V dalších volbách podle něj zvítězí Andrej Babiš či nynější poslankyně ODS Miroslava Němcová. „2028 já, 2032 já, 2036 už tu asi nebudeš. Dominiku, prezident mj. nesmí být blb, či osobní přítel Marka Víta,“ dodal Novotný.

Dominik Hašek během své hokejové kariéry získal řadu titulů a cen. Je olympijským vítězem, dvojnásobným vítězem Stanley Cupu i dvojnásobným mistrem ČSSR. V červnu 2008 oznámil definitivní konec své kariéry, o necelý rok později však rozhodnutí změnil a neodolal nabídce svého mateřského klubu v Pardubicích. Sportovní kariéru ale později ukončil.

Poté se zaměřil na podnikání. Investoval do své značky sportovního oblečení Dominator. Ta ale prodělávala třicet tisíc korun denně, sdělil Hašek v roce 2008. Investoval do ní přes devadesát milionů korun. Firmu Dominator Hašek založil v roce 1998, ale za deset let její existence se nepodařilo, aby byla zisková.

