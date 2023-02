Až deset let ve vězení za znásilnění. Feri stane na Valentýna před soudem

Svědectví poškozených přinesl v květnu 2021 server Deník N a portál A2larm. Podle popsaných událostí měl Feri s mladými ženami sex, ačkoli to výslovně odmítaly. Po dalších měl poslanec chtít nahé fotografie nebo je veřejně zesměšňovat.

Zneužití popsaly dvě studentky. Petru měl Feri přinutit k sexu během párty, kterou pořádala u sebe doma. Když už byla opilá, politik ji podle jejích slov zatáhl do jejího pokoje, který následně zabarikádoval nočním stolkem. Potom ji tlačil do sexu tak dlouho, dokud k němu nedošlo.

Druhá mladá žena popsala, že Feri vlezl k ní do sprchy a začal se nevybíravě dožadovat sexu. „Tlačil na mě. Nemohla jsem odejít, protože mi zatarasil cestu. Pořád mi opakoval, že to bude jenom trochu, že to bude jen chvíli a moje odmítání ho vůbec nezajímalo,“ popsala průběh znásilnění studentka Markéta.

Ferimu podle svých slov několikrát opakovala, že si s ním sex mít nepřeje. Po nedobrovolném pohlavním styku z bytu utekla, na policii se však nikdy neobrátila. Prý se bála, že proti v té době už známému politikovi neobstojí a nikdo jí neuvěří. „Snažila jsem se ten zážitek prostě vytěsnit,“ doplnila.

Rezignace a omluva za „nevhodné chování“

Feri po zveřejnění článku rezignoval na svůj poslanecký mandát a zrušil účast v parlamentních volbách, ve kterých měl kandidovat za koalici SPOLU ze čtvrtého místa pražské kandidátky. Strana TOP 09 jej také vyzvala, aby přerušil své členství, než se kauza prošetří.

Tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, Feri však od začátku odmítal. Připustil ale, že se mohl chovat nevhodně. „Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal na stranickém webu. Obvinění označil za „pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit“ a nařčení ze sexuálního násilí zásadně popřel.

Současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová po zveřejnění kauzy v Interview ČT 24 uvedla, že pokud své jméno bývalý radní Teplic očistí, může se do strany vrátit.

Politika se zastal také bývalý předseda strany Karel Schwarzenberg, který za svůj výrok zlehčující sexuální násilí schytal kritiku. „Nikdy jsem nic takového neslyšel a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ okomentoval situaci na dotaz iDNES.cz.

Podobně se vyjádřil v rozhovoru pro MF DNES také dosluhující prezident Miloš Zeman. „Říkám, že hloupostmi se nezabývám. Možná, že vás překvapím, ale i toto považuji za hloupost,“ řekl s tím, že jeho postoj se blíží k tomu Schwarzenbergovu.

Obvinění i pokus o sebevraždu

V březnu minulého roku policie Feriho obvinila ze znásilnění. Bývalý politik podal proti stíhání stížnost. O ní rozhodovalo Městské státní zastupitelství v Praze, které stížnost jako nedůvodnou na konci dubna minulého roku zamítlo.

V květnu se pak Feri patrně pokusil o sebevraždu. Zasahující záchranáři ho do nemocnice odvezli se zraněním na zápěstí a břiše. Podle mluvčí záchranné služby hlavního města Prahy Jany Poštové byl při převozu celou dobu při vědomí.

V říjnu pak kriminalisté ukončili vyšetřování případu a předali návrh na podání obžalob Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3 v případu dvou znásilnění a jednoho pokusu.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk potvrdil, že Ferimu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi, jednou ze znásilněných byla totiž i sedmnáctileté dívka, tudíž jej kriminalisté stíhají i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti. Feri tehdy uvedl, že je připravený svoji nevinu prokázat tak, jako v již pravomocně odložených případech pěti žen, jejichž případy žalobce odložil.

Státní zastupitelství bývalého poslance obžalovalo v prosinci. Informaci potvrdil mluvčí Aleš Cimbala. Feri pro Seznam Zprávy uvedl, že vítá, že po téměř dvouletém čekání bude moct soudu předložit důkazy dokazující jeho nevinu. „Doposud jsem nemohl probíhající řízení veřejně jakkoliv věcně komentovat, což mělo za následek, že média byla odkázána pouze na jednostranná vyjádření. To se ale brzy konečně změní,“ uvedl.

Soud začne rozhodovat v úterý 14. února a přelíčení bude pokračovat dále ve čtvrtek 16. února.